"Cette époque me navre parce qu’elle est la société du fric et de la frime": Lionnel Luca s'interroge sur l'expérimentation de l'uniforme à l'école

Le maire Les Républicains de Villeneuve-Loubet est l'invité, cette semaine, de L'Interview à la une. L'émission hebdomadaire du groupe Nice-Matin, en partenariat avec Radio Emotion, sera mise en ligne ce samedi à 10 heures.

Lionnel Luca est interrogé sur l'actualité de sa ville, du pays et de sa famille politique. Au croisement de toutes ces préoccupations, l'ex-député est-il candidat à l'expérimentation de l'uniforme dans les écoles de sa commune?

Réponse du franc-tireur de la droite dans l'extrait vidéo ci-dessous: "Je n’en sais rien. Je me pose la question. Je voudrais qu’on dépasse le prétexte politique, politicien, voire idéologique. Sur le plan du principe républicain, je ne vois rien d’anormal à ce qu’on ait tous la même tenue. Je trouve les justifications religieuses assez minimes, sauf dans certains quartiers où c’est peut-être un fait majoritaire. C’est surtout les inégalités sociales. Cette époque me navre parce qu’elle est la société du fric et de la frime."