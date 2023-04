Cette ancienne élue socialiste quitte Cannes... mais reste fidèle au maire David Lisnard

Nicolas Sarkozy a eu Bernard Kouchner ou Fadela Amara dans les gouvernements Fillon. À Cannes, David Lisnard, lui, peut toujours compter sur Apolline Crapiz. À chacun ses figures symboliques "d’une politique d’ouverture", qui se joue bien des étiquettes partisanes.

Certes, à 74 ans, réforme Macron ou pas, l’ancienne directrice de la mission locale a bien mérité son repos familial en Bretagne.

Mais pour passer des rives de la Méditerranée aux bords de l’Atlantique, l’ancienne élue socialiste (au Conseil municipal et à la Région) n’en continue pas moins de surfer sur la vague Lisnard, dont elle a rejoint à la fois la majorité municipale (absolue) et le parti Nouvelle Énergie depuis les élections 2020. Basculement?

"Non, ce n’est pas un revirement politique, mais une adhésion à un homme, ainsi qu’à un projet", justifie celle qui a rendu sa carte PS il y a déjà une dizaine d’années.

"J’ai passé deux mandats dans l’opposition à Bernard Brochand (N.D.L.R.: et à David Lisnard premier adjoint), puis j’ai fait l’impasse sur un mandat. J’ai alors commencé à travailler avec David Lisnard sur la radicalisation et le conseil de santé. C’est quelqu’un qui a une intelligence hors normes, un amour de sa ville et une vision intéressante, alors je continue de le soutenir, même si je n’ai pas toujours été d’accord sur tout."

Une prise de position qui ravit évidemment l’intéressé, le maire de Cannes témoignant de son "estime personnelle et amicale" pour celle qui l’a aidé à "dynamiser notre politique sociale", et saluant son "engagement constant dans le paysage cannois de ces trente dernières années."

à lire aussi On vous explique les dessous du coup de froid entre David Lisnard et Emmanuel Macron

"Elle a jeté ses convictions par-dessus bord"

Du côté du parti de la rose en revanche, on manque de s’étrangler. Et pour José Garcia-Abbia, patron du PS 06 et ancien conseiller municipal d’opposition au Cannet, l’épine est un peu grosse. Et encore douloureuse.

"Malheureusement, ce fut une figure socialiste de Cannes. Elle appartenait au PS, où elle se situait même à la gauche du parti, et elle s’est montrée très virulente face à Bernard Brochand, mais quelques années après, voilà qu’elle se rapproche de David Lisnard, dont les idées se droitisent de plus en plus! Alors oui, on peut être très déçu de son parcours", regrette celui qui cherche (désespérément?) une figure capable d’incarner un renouveau socialiste sur la Croisette.

Tout en ne mâchant pas ses mots à l’égard de celle qui en fut la dernière élue à l’assemblée communale cannoise. "On peut avoir des évolutions dans sa pensée politique, c’est normal, mais là, c’est du n’importe quoi! Pour être à nouveau élue, Apolline Crapiz a jeté par-dessus bord ses convictions. Mais ce ne devait pas être un lourd fardeau…"

"Au PS, ils m’en ont fait voir des vertes et des pas mûres!"

Accusée d’avoir trahi la cause par ses anciens "amis", l’ex-mitterrandienne et Jospiniste ("mais jamais trotkiste!") les renvoie dans les cordes, avec son punch coutumier.

"Au PS, ils m’en ont fait voir des vertes et des pas mûres! Et s’ils sont déçus, c’est leur problème, réplique Apolline Crapiz. Moi, la politique politicienne ne m’intéresse pas. À un moment donné, j’ai eu envie d’être utile pour les Cannois, et c’est chez David Lisnard que je me suis sentie utile..."

Voilà qui est dit. Et si la Bretonne continuera de soutenir David Lisnard au sein de Nouvelle Énergie à Cannes, Apolline Crapiz sera remplacée à son poste d’adjointe par Marie-Christine Lassalle lors du prochain conseil municipal.