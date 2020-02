Ces citoyens européens qui votent aux Municipales à Menton

Dans bon nombre de villes, ils pourraient rester dans un anonymat le plus total. Mais dans une cité frontalière comme Menton, les ressortissants européens inscrits sur les listes électorales ont plus que jamais leur importance. Et méritent même, pour les communautés les plus représentées, que les politiques leur fassent les yeux doux.

Depuis 2001, les citoyens originaires d’un État membre de l’UE peuvent en effet contribuer à élire le maire. Ce droit, issu du traité de Maastricht (1992) s’appuie au fond sur un principe simple : les étrangers implantés sur le territoire paient des impôts, sont usagers du service public et participent - de fait - à la vie de la cité.

Une seule véritable limite leur est imposée : ces citoyens européens ne sont pas éligibles comme maires ou adjoints, sans quoi ils pourraient participer à la désignation des sénateurs - qui participent à l’exercice de la souveraineté nationale.

"Participer de manière plus active"

Cette mesure relativement récente, qui bruissait dès l’an 2000 dans les rues de Menton, avait été majoritairement reçue comme une chance par les habitants concernés. À commencer par les Transalpins, naturellement. Le consul général d’Italie à Nice, Domenico Vecchioni, soulignait que "les Italiens viennent nombreux sur la Côte, notamment à Menton, parce qu’ils s’y sentent bien. On leur offre la chance de se prononcer en matière de politique locale, et je souhaite qu’ils ne la laissent pas passer".

Tandis que deux restaurateurs - Italiens également, bien qu’ils aient fait le choix de bouder leurs propres scrutins - exprimaient leur joie à l’idée de "remplir notre devoir électoral dans une cité où nous avons choisi de vivre depuis de nombreuses années. C’est vrai que cela nous donne l’impression d’exister un peu. De représenter quelque chose".

Encore aujourd’hui, c’est la perspective de s’inscrire plus en avant dans la vie locale qui motive bon nombre d’Italiens à voter aux Municipales. Une première pour cette Mentonnaise d’adoption : "Quand je suis arrivée ici, je n’étais pas trop intégrée dans le tissu mentonnais. Je travaillais dans la commune mais je résidais dans une autre ville. Maintenant que je suis vraiment mentonnaise, cela m’intéresse plus. J’ai envie de participer davantage, et de manière plus active aux décisions de la Ville", explique-t-elle.

"jusqu'à ma mort je serai belge"

Consciente qu’il faut du temps pour se jeter à l’eau. Entre autres parce que quand on quitte l’Italie pour la France, on ne connaît rien à l’administration locale. Aussi une phase d’adaptation, ainsi qu’une prise de renseignements sont-elles nécessaires. "Participer à de telles élections est important pour tout le monde, même ceux qui ont seulement un appartement sans souhait de s’investir davantage, poursuit l’Italienne. La politique d’une ville peut en effet avoir un impact sur la jouissance de leurs biens etc."

Président des Amitiés belges - deuxième nationalité étrangère la plus représentée sur les listes électorales mentonnaises - Marcel Bar vote quant à lui aux Municipales depuis qu’il est arrivé sur la Côte, il y a 19 ans.

" Jusqu’à ma mort, je serai Belge. Mais à partir du moment où j’ai quitté mon pays, il est normal que je fasse énormément pour Menton - sorties, conférences, repas. Je m’investis à 100 %. Dans cette logique, il était important pour moi de pouvoir aussi voter pour le maire."

"Certains sont arrivés il y a 6-7 mois seulement mais ont déjà leur carte d’électeurs"

Attaché à l’ADN apolitique de son association autant qu’au droit qui lui est accordé, Marcel Bar explique que sur la vingtaine de membres de nationalité belge que comptent les Amitiés, une quinzaine votera aux Municipales des 15 et 22 mars prochains. "Certains sont arrivés il y a 6-7 mois seulement mais ont déjà leur carte d’électeurs", sourit-il.

La tristesse des résidents britanniques