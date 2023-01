Centre de tir, hôpital vétérinaire, la Tête de chien... Le maire Jean-Jacques Raffaele a dévoilé ses grands projets pour La Turbie en 2023

C’est un moment qu’il attendait "car il reste une rencontre annuelle conviviale". Samedi, en fin de matinée, le maire de La Turbie, Jean-Jacques Raffaele, n’a pas dérogé à la règle et a présenté ses vœux à ses administrés. Selon des observateurs habitués à l’évènement, la salle a semblé moins fournie qu’à l’accoutumée.

Pour autant, les Turbiasques étaient au rendez-vous, les élus aussi, comme la députée Alexandra Masson (RN) ou encore des maires des communes alentour (Villefranche-sur-Mer, Beausoleil, Cap-d’Ail et Eze-sur-Mer), ou bien leurs représentants (Nice et Menton). Les chaises vides n’étaient cependant pas légion. Tant mieux, Jean-Jacques Raffaele avait des événements à partager à ses habitants. Les voici dans les grandes lignes.

Le centre de tir a ouvert ses portes

Le centre de tir a ouvert ses portes le week-end même où Jean-Jacques Raffaele a organisé sa cérémonie. Une pure coïncidence qui a ravi l’édile. Pour rappel, le centre de tir de la commune a été démoli en juin 2018 lorsque le centre de performance de l’AS Monaco est entré en chantier. Il a été acté que le stand de tir serait délocalisé à Peille, dans l’une des épingles de la route du Mont-Agel. Les travaux de reconstruction, eux, entièrement financés par l’AS Monaco.

Les 200 adhérents de la section tir de l’Association sportive et culturelle turbiasque (ASCT) ont ce week-end retrouvé leur club, dans un bâtiment flambant neuf érigé sur une emprise foncière, achetée par la Société immobilière domaniale (SCI) - autrement dit les Domaines de Monaco - à la mairie de Peille.

"Ce stand de tir est certainement le plus beau et le plus moderne des Alpes-Maritimes", a conclu le maire de La Turbie.

Une maison d’expérience et de formation du vélo

Un centre d’expérience et de formation du vélo va voir le jour à La Turbie. Commune cycliste par excellence, avec qui plus est à sa tête un coureur invétéré, La Turbie va donc accueillir un projet novateur… à proximité du site de La Tête de chien.

Jean-Jacques Raffaele n’en a pas dit plus et détaillera cette initiative dans les colonnes de Monaco-Matin prochainement. Ce que l’on sait cependant aujourd’hui c’est qu’elle prendra place dans l’un des anciens locaux de France-Télécom, à la Tête de chien." Et il n’y aura pas de démolition."

L'hôpital vétérinaire

La promesse de vente sera prochainement signée. Celle qui porte le projet n’était pas présente le jour de la cérémonie des vœux, mais Valérie Freiche sera tout bientôt dans le secteur pour signer le compromis et probablement présenter plus en détail son projet au maire et à son équipe, mais également le temps venu aux habitants.

Pour rappel, celle qui est également l’épouse du journaliste de TF1 Jacques Legros, présentateur joker du 13 heures à TF1, et à la manœuvre d’une future chaîne de télévision à Monaco, ambitionne de racheter un terrain de 10.340 m2 au Sillet. Et d’y ouvrir un centre hospitalier "One Health", selon un concept né notamment avec la crise sanitaire du Covid-19. Le compromis de vente pourrait être bouclé au printemps au plus tard.