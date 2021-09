Ce qu'il faut retenir du débat entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour

Le 1er juin 1994, arbitre d'un match cathodique entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen, le journaliste Paul Amar avait offert des gants de boxe aux pugilistes. Une façon de protester contre la mise en confrontation stérile des deux bateleurs.

Hier soir, sur BFMTV, les gants sont restés aux vestiaires. Mais les coups n'ont cessé de pleuvoir – parfois nettement en dessous de la ceinture.

À 20 h 51, chacun monte sur le ring avec ses couleurs: cravate sombre pour Éric Zemmour, rouge sang pour Jean-Luc Mélenchon. Sourcils froncés et mâchoires crispées.

Coup de gong à 21 heures. Le leader de La France insoumise cogne fort dès l’entame : « Ne faites pas comme Woody Woodpecker, ne parlez pas en même temps que moi ! Vous êtes un homme dangereux. Vous avez sur les femmes une vision inouïe, archaïque ! »

"Dans votre camp, on guillotine!"

"Vous dites n’importe quoi, soupire Zemmour. Vous me considérez comme un virus qui contamine la démocratie. Ça ne me surprend pas: dans votre camp, depuis deux siècles, on ne débat pas, on guillotine!"

Première question sur l’immigration. Le polémiste s’installe dans son jardin: "Je ne suis pas chrétien, mais je défends la civilisation chrétienne. Nous avons donné aux immigrés le droit de réguler la politique migratoire de la France".

"Eh oui, ce sont des êtres humains qui ont des familles", grince le patron de LFI.

Éric Zemmour déroule son argumentaire sur les "400 000 immigrés légaux qui entrent chaque année en France, 2 millions au bout de 5 ans! On nous a menti en nous disant que la France a toujours été un pays d’immigration."

Jean-Luc Mélenchon s’indigne: "A coup de chiffres, Vous voulez créer une ambiance de cauchemar, mais tout cela est faux. Nous sommes le seul pays où, depuis le début, les cultures arrivent et forment quelque chose de commun. Ce qui a fécondé la France, c’est le pari de l’humain. Vous ne chasserez pas les musulmans, pas plus que l’on n’a demandé aux juifs de choisir entre leur religion et la France."

"Vous avez un nom français, vous?"

"Vous oubliez que le premier ciment de ces peuples qui ont fait la France est le catholicisme", assène la star de CNews.

Souvent, Jean-Luc Mélenchon se tait, sourit, se moque en silence ou ironise: "Qu’est-ce que vous êtes agressif!"