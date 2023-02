Ce qu'il faut retenir du conseil municipal sur le Projet d’aménagement et de développement durable à Beausoleil pour les quinze prochaines années

En l’absence d’opposition au conseil municipal ce jeudi soir, la présentation du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), censé précéder un débat, n’a pas donné lieu à de joutes verbales.

Le document, pièce centrale du processus de révision du Plan local d’urbanisme, fixe pourtant les orientations générales pour le Beausoleil de demain, celui des quinze prochaines années.

Une commune, proche voisine de la Principauté, dont les prévisions démographiques à l’échéance 2035 tablent sur une population de 14.468 habitants [13.358 en 2019, selon l’INSEE] et un besoin de 1.116 logements.

Une ville à taille humaine soucieuse d’améliorer la qualité de vie de sa population, de poursuivre sa dynamique économique tout en préservant les espaces naturels en amont de la Moyenne Corniche du bétonnage à outrance.

Comme elle l’avait fait en décembre, auprès des personnes publiques associées (État, Département, CARF, chambre d’agriculture, communes limitrophes., ndlr), puis courant janvier, lors de trois réunions publiques, Catherine Estellon du cabinet Es-Pace a dévoilé les grandes lignes du PADD. Difficile, naturellement, d’en sortir une synthèse exhaustive. C’est pourquoi nous avons extrait la substantifique moelle.

Quatre secteurs stratégiques ont été identifiés pour supporter la croissance attendue ces quinze prochaines années: la Crémaillère, le vallon de la Noix, le Ténao Supérieur et les Moneghetti. Ce dernier quartier pourra accueillir une liaison souterraine piétonne, accompagnée d’un parking de plusieurs niveaux, permettant de doter le quartier des équipements préalablement nécessaires à son renouvellement urbain.

Des secteurs à enjeux de développement

Quant à la Crémaillère, zone très convoitée, l’objectif de la commune est de créer un secteur dit de « mixité fonctionnelle » avec du logement, des services, des commerces, de l’hôtellerie et des équipements de proximité.

Quant au vallon de la Noix, sa partie amont, nichée en contrebas du boulevard Guynemer, est destinée à l’accueil d’un parking en ouvrage et d’un parc public paysager. La partie Est, elle, est dévolue à des équipements publics comme un EHPAD, un parking souterrain et du logement.

Densifier de façon mesurée en amont de la Moyenne Corniche

Pour préserver le fond de scène paysager de Beausoleil, en amont de la Moyenne Corniche, la municipalité entend mesurer la densification des quartiers d’habitats individuels qui le constituent.

Renforcer l’attractivité du parc de Grima

Après l’inauguration, en octobre 2021, du parc naturel et paysager de Grima doté de cheminements botaniques, d’un parcours de santé, de lieux de détente et de jeux pour enfants, la municipalité a pour projet de renforcer l’attractivité de cette zone naturelle. "Au travers du déploiement d’activités de loisirs nature et d’activités agricoles axées sur des circuits courts de distribution", explique Catherine Estellon.

Renforcer l’offre hôtelière

En vue de l’extension du Grimaldi Forum à l’horizon fin 2024, la Ville de Beausoleil manifeste le désir de réaliser un hôtel de standing sur le secteur de la Crémaillère pour accueillir une population congressistes toujours plus nombreuse en Principauté. Un type de structure, pour l’heure inexistante sur la commune, et qui viendrait compléter l’offre hôtelière monégasque.

Des parcelles, propriétés de Veolia et nichées près de l’avenue Sainte-Cécile et le square Kraemer, ont d’ores et déjà été identifiées.

Devens: requalifier et restructurer

"En complément des équipements sportifs existants, la commune projette la réalisation d’un stade, d’un gymnase, d’un parking en ouvrage et des espaces de loisirs qui se développeront sur divers plateaux, avec le réaménagement de l’amphithéâtre et la requalification du parcours de santé. Un mail végétalisé sous forme de promenades reliera le complexe sportif au Mont des Mules", peut-on lire sur le PADD.

Trouver l’équilibre entre consommation foncière et renouvellement urbain

Le projet de développement de Beausoleil est clair: modérer l’utilisation de l’espace. Traduction: porter l’effort de construction neuve sur des espaces déjà urbanisés, "en reconstruction de la ville sur la ville", en réduisant à son strict minimum l’impact sur la surface totale des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Ainsi, pour répondre aux besoins de logements et d’équipements, l’estimation de consommation de l’espace sur Beausoleil s’élève à 5,5 hectares à l’échéance 2035. "Conformément à la loi Climat et Résilience, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est estimée à environ 3 hectares pour la période 2021-2031". Elle était de 8,9 hectares entre 2011 et 2021...