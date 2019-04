Ce qu'il faut retenir du budget 2019 de la Communauté d'agglomération de la Riviera française

Mardi soir, dans les locaux de la Carf, rue Villarey, les élus communautaires ont approuvé le budget primitif 2019 de la Communauté d’agglomération de la Riviera française : il s’élève cette année à 86,1 millions d’euros (82 millions l’an passé). Et il grimpe à près de 130 millions d’euros avec les budgets annexes (compétences structurantes que la Carf a récupérées, dernière en date, l’assainissement).

"La Carf a su absorber ces compétences en maintenant une situation financière saine", et le résultat excédentaire du budget principal 2018 à la clôture (6,8M€) va contribuer à financer les nouveaux investissements prévus cette année.

Conforme aux objectifs du rapport d’orientations budgétaires approuvé quelques semaines plus tôt, ce budget 2019 est marqué, d’une part par la solidarité aux communes membres et d’autre part, par une politique ambitieuse d’investissements tournée vers l’avenir.

"Un budget conséquent, qui montre l’importance de l’intercommunalité", n’hésite pas à dire le président de la Carf, Jean-Claude Guibal, "malgré une baisse des concours financiers de l’État engagée ces dernières années".

"La fiscalité reste stable, en d’autres termes, nous n’augmentons pas les taux d’imposition, ni les taxes, et poursuivons une gestion rigoureuse, tant en fonctionnement qu’en investissements, tout en contribuant au sort des petites communes. Nous nous devons aussi d’optimiser les services rendus aux habitants du territoire communautaire..." Détails.

Des projets structurants

Cette année, l’investissement se poursuit à hauteur de 20,5M€. Dont 2,7M€ dédiés à des projets d’aménagement du territoire, notamment : étude pour le Pôle d’échanges multimodal de Menton, réaménagement de la Zac de Sospel, études pour l’aménagement du Terminus (Menton) et de la BA 943 (Roquebrune), construction de la gendarmerie de Sospel, installation de la fibre très haut débit dans la vallée de la Roya, reconversion du site de la Cruella, tapis roulant de ski alpin à Castérino, moulin à huile communautaire de Breil-sur-Roya, aide à l’agriculture identitaire...

A cela s’ajoutent notamment : 1M€ en faveur des logements locatifs sociaux ; 716.000€ pour améliorer la collecte des déchets (renouvellement des bacs et colonnes enterrées, travaux dans les déchetteries, aménagements des dépôts...).

Dans le cadre de la politique de la Ville et du soutien au développement économique, 408.000€ de subventions seront versés aux associations du territoire : la plateforme d’aide à la création d’entreprises, Initiative Menton Riviera - dont la convention triennale avec la Carf a été renouvelée - reçoit 115.000€, Association pour la promotion du Citron de Menton (40.000€), Mission locale Est 06 (117.201€), Maison de service au public (80.255€), Maison de Justice et du Droit...

Une gestion rigoureuse

La Carf poursuit ses efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement, qui s’élèvent à 65,5M€.

17,2M€ seront affectés à la collecte et au traitement des déchets et près de 8,3M€ au transport scolaire et à la nouvelle offre de transports urbains, qui interviendra en juin prochain.

Les charges à caractère général, tout comme les charges de personnel (4,4M€) subissent l’effet de l’élargissement des compétences de la Carf. Néanmoins, cette évolution reste maîtrisée par des efforts de mutualisation et structurations des services. Solidarité aux communes

Enfin, cette année, la solidarité est marquée plus que jamais par les 3M€ d’aides consentis aux investissements locaux par le biais de fonds de concours aux communes : "C’est un axe majeur de la Carf, qui permet ainsi aux élus de pouvoir réaliser des projets qui correspondent à leurs engagements", précise le président.

Une solidarité qui prendra aussi toute son importance au travers de la nouvelle compétence GEMAPI*. Ainsi, après les inondations de 2015, le glissement de terrain survenu à Sospel et le coup de mer d’octobre dernier, ce sont près de 2,6M€ qui seront consacrés à la prévention des inondations, la protection du littoral et des eaux pluviales.

La mutualisation se poursuit

La mutualisation engagée par la Carf et ses communes membres est déjà en œuvre dans les domaines de l’urbanisme, du SIG (système d’information géographique), l’aide à la recherche de financement, la commande publique, l’expertise juridique et la direction générale.

Les objectifs de la mutualisation sont multiples : financier avant tout, car elle doit permettre de réaliser des économies d’échelle ; social et professionnel, la mutualisation pouvant offrir des perspectives d’évolution professionnelle ; elle vise aussi un objectif de performance de service public et une volonté de solidarité intercommunale.

En 2018, une étape supplémentaire a été franchie entre la Carf et sa ville-centre, Menton, avec la mutualisation des moyens (gestion des services financiers et ressources humaines), afin d’optimiser la cohérence des politiques menées. Ainsi, le service informatique de la ville veillera aussi sur la gestion des réseaux informatiques des services communautaires.

Ces mutualisations visent à proposer des services publics plus efficaces et complémentaires, faisant de la Carf, non pas "une énième strate administrative, mais bien un centre de ressources au service des communes membres".

Les autres points à retenir

6003,84€ ont été attribués à la commune de La Brigue pour le remplacement de radiateurs de l’école, des travaux sur le générateur solaire de la bergerie de Marta et le traitement acoustique du restaurant scolaire. 98.285€ont été accordés à la commune de Breil-sur-Roya pour le remplacement du chapiteau, l’acquisition de matérielspour le nouveau réfectoire de l’école maternelle, l’acquisition de la distillerie et de convecteurs électriques pour le bâtiment de la Ca’Breil.

La Carf va aider la commune de Fontan à acquérir pour un montant de 300.000€ l’hôtel restaurant des Platanes pour le réhabiliter en salle polyvalente, avec un appartement et un parking ; « un grand terrain restera constructible en plein centre-ville, ce qui est important pour l’avenir du village» a dit Philippe Oudot. La Carf accorde 120 000 euros et le Conseil départemental participe à hauteur de 180 000 euros.

La gratuité du parking des Sablettes est actée pour la première demi-heure de stationnement.