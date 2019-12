Ce qu'il faut retenir des résultats de l'enquête sur la qualité de vie à Monaco

Quelles leçons tirer de cette enquête d’opinions? Selon Adélaïde Zulfikarpasic, directrice BVA Opinion, il ne faut pas perdre de vue l’essentiel alors que le tableau paraît, à première vue, bien noir…

"Les habitants sont très contents d’être écoutés et montrent une appétence très forte pour ce sujet de la qualité de vie. Cet intérêt est corroboré par toute une série de verbatims…"

Plus de 4.000 commentaires “libres” ont ainsi été comptabilisés et convergent pour l’essentiel vers un point. "Monaco reste un lieu perçu comme unique où on est fiers et heureux d’habiter. Il n’y a pas de doutes là-dessus. C’est un pays où il fait bon vivre, prospère et envié."

Des évidences sont aussi reconnues, comme la propreté de la Principauté, mais rapidement émergent des "malgré que…". "Il y a un sentiment très partagé d’une dégradation de la qualité de vie ces dernières années (80%)", souligne Adélaïde Zulfikarpasic.

"Un sentiment encore plus ancré chez les Monégasques et amplifié par le fait que les répondants n’ont pas le sentiment que tout est mis en œuvre pour préserver cette qualité de vie (56%)."

"Tous les élus sont conscients du travail à fournir de la part du gouvernement pour inverser la tendance générale concernant la qualité de vie. Il s’agit d’un travail commun pour apporter des améliorations visibles le plus rapidement possible", commente Stéphane Valeri.

"Des chantiers modèles à l’image du pays"

Le compte rendu statistique - et ses interprétations extérieures - ne cache aucune surprise. Essentiellement des évidences. Chiffrées… Les chantiers et les bruits agacent de plus en plus par exemple (lire ci-dessous).

"Il faut que les chantiers de Monaco soient à l’image du pays, qu’on devienne un vrai modèle en matière de gestion des nuisances", estime Franck Lobono, président de la commission Logement. Alors que Stéphane Valeri annonce une visite imminente des principaux chantiers avec les équipes de Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre pour l’Équipement.

La SNCF est vilipendée pour ses retards, le manque d’entretien ou encore la capacité des rames de ses trains.

Les parkings publics essuient de vives critiques pour leur manque de places disponibles et les tarifs. L’occasion pour Franck Lobono d’évoquer un chiffre de 8 000 demandes d’abonnement aux parkings publics en attente.

La consultation reçoit ainsi une forte adhésion pour la mise en place de parkings-relais en entrées de ville, sauf pour les véhicules immatriculés MC et 06.

Au passage, les sondés sont plus favorables à la création d’une télécabine (63% d’accord), en complément d’un parking-relais, avec deux futures stations (Jardin exotique et Centre commercial de Fontvieille), plutôt qu’une troisième station à Monaco-Ville (52% d’accord).

L’idée de la gratuité des bus relancée

En termes d’alternative de transport, les navettes maritimes n’ont convaincu que 52% des sondés mais la vice-présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès, insiste pour leur instauration, de même que pour la gratuité des bus - "Nous demandons un test avant extension générale."

"Le gouvernement est d’accord pour programmer une visite d’observation commune à Dunkerque où, en un an, la fréquentation des bus a augmenté de 65%, et 48% des nouveaux usagers étaient d’anciens automobilistes."

"La gratuité pour les résidents et salariés est estimée entre 3 et 3,5 millions d’euros par an, selon par Stéphane Valeri.Soit "deux ou trois matchs de boxe sponsorisés par exemple à la SBM".

La brigade de la circulation qui naîtra en janvier, et dont la majorité s’attribue la maternité, est encouragée par les résultats de l’enquête. Et Karen Aliprendi-de-Carvalho attend beaucoup des contrôles qu’elle pourra opérer en termes de nuisances.

La benjamine de l’hémicycle, Marine Grisoul, demandant plus d’informations sur les différentes formes de pollution et les risques de la 5G. "Nous sommes pour la mise en place d’un cadastre électromagnétique de la Principauté accessible à tous."

"Le ressenti est une réalité politique"

"Il faut adopter un plan global, avec des solutions concrètes et, le cas échéant, des sanctions à la hauteur des enjeux, pour préserver notre qualité de vie", conclut Stéphane Valeri à l’appui du plébiscite sur cette question/suggestion (90%).

"Le résultat ne nous surprend pas. Ce sont de vieux sujets qui reviennent sur la table car les Monégasques ont le sentiment que rien a été concrètement fait", conclut Jean-Louis Grinda, rappelant son rôle de lanceur d’alerte sur le bruit et le phasage des chantiers en 2014.

"Or, le ressenti, c’est une réalité politique qui aujourd’hui explose aux yeux de tous grâce à cette enquête."

Ce que les sondés ont répondu sur la qualité de vie en Principauté