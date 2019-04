Ce qu'il faut retenir de la visite officielle du Premier ministre albanais en Principauté

Après sa visite officielle en Albanie en octobre dernier, le prince Albert II a rendu la pareille hier en accueillant le Premier ministre de la République albanaise, Edi Rama, pour vingt-quatre heures d’échanges en Principauté. Arrivé au Palais princier en fin de matinée, ce dernier a retrouvé le Prince, rencontré en octobre à Tirana, pour une rencontre bilatérale.

Un Premier ministre à la carrure de rugbyman - il mesure presque 2 mètres - qui s’exprime dans un français parfait, souvenir de l’époque où il vivait à Paris.

Décoré par le Prince au Palais

Au cours d’une cérémonie officielle dans la salle des Gardes, le souverain a ensuite remis à son hôte la croix de commandeur dans l’Ordre de Saint-Charles, avant un déjeuner servi dans le salon des Glaces et partagé par les deux délégations.

Le Premier ministre Rama était accompagné de Blendi Klosi, ministre du Tourisme et de l’Environnement, Etjen Xhafaj, vice-ministre Europe et Affaires étrangères, Dritan Tola, ambassadeur d’Albanie en France, Endri Fuga, directeur de la communication auprès du Premier ministre, Sokol Nano, directeur de l’Agence de développement et de l’investissement, et Julien Roche, président de la Chambre de commerce France-Albanie et conseiller du Premier ministre.

Une délégation quelque peu préoccupée après le vol, mardi à Tirana, de plusieurs millions d’euros à bord d’un avion d’Australian Airlines sur le tarmac de l’aéroport.

Un petit tour au NMNM...

Plus tôt dans la matinée, Edi Rama avait entamé sa journée monégasque au Nouveau Musée national de Monaco. Guidé par Marie-Claude Béaud et Cristiano Raimondi, le Premier ministre a découvert le montage de l’exposition d’Ettore Spalletti.

... et A la Fondation Prince albert II

La visite officielle a aussi fait étape au siège de la Fondation Prince Albert II. En matière environnementale, plusieurs projets communs ont récemment été initiés par le gouvernement albanais. Notamment pour aider au financement d’aires marines protégées durables en Méditerranée. Et lutter contre les pollutions plastiques dans le pays, dans le cadre de l’initiative BeMed, soutenue par la fondation.

Séquence business au MEB

Dernière étape, c’est une séquence business qui attendait la délégation albanaise au Yacht-club, avec une rencontre coordonnée par le Monaco Economic Board qui avait réuni des acteurs économiques de la Principauté. Laissant entrevoir des intérêts pour des investisseurs monégasques dans le domaine de l’industrie pour se tourner vers l’Albanie. Autre domaine ? En matière de yachting, les autorités albanaises pourraient s’appuyer sur l’expertise monégasque dans le cadre d’un projet de développement d’une marina de luxe sur la côte adriatique.

Le président d'albanie attendu en octobre

Un projet parmi d’autres, qui devrait être discuté à nouveau, en octobre, à l’occasion de la venue annoncée du président albanais, Ilir Meta, en visite officielle.