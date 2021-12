Ce que l'on sait des incidents qui ont émaillé le premier meeting de campagne d'Eric Zemmour

Des violences éclatent. Ils reçoivent des coups et sont visés par des jets de chaises, selon la vidéo diffusée par l'association antiraciste. Plusieurs courses-poursuites ont lieu à l'arrière de la salle pour les exfiltrer, dans une grande confusion.

Au début du discours du candidat, une dizaine de militants de SOS Racisme, dissimulés dans le public, dévoilent des vêtements pour dire "non au racisme".

Après une série d'interventions de soutiens à la tribune, Eric Zemmour arrive dans la salle vers 17h30. Au milieu d'une foule en liesse, un individu l'empoigne. "L'agresseur" est aussitôt exfiltré, indique l'équipe d'Eric Zemmour. Puis interpellé par la police. L'entourage du candidat dira dans la soirée qu'il souffre d'une blessure au poignet et s'est vu prescrire neuf jours d'ITT.

Alors qu'ils interrogent des participants, des journalistes sont pris à partie par un petit groupe de jeunes supporters du candidat d'extrême droite, puis hués par une foule de plus en plus dense aux cris de "Tout le monde déteste Quotidien".

Incident important dans la salle. Plusieurs personnes sortent des t-shirts « Non au racisme. » Ils sont attaqués par plusieurs personnes présentes dans la salle. #ZemmourVillepinte pic.twitter.com/rbtPxruzhn

Certains participants du meeting se dissimulent le visage, visiblement décidés à en découdre. La situation revient au calme au bout d'une dizaine de minutes.

Un membre de la sécurité évoque "quelques militants antifas" exfiltrés, leur reprochant d'avoir voulu semer le trouble.

"On voulait faire une action non violente, j'insiste non violente. Les gens se sont levés pour nous frapper" , assure Aline Kremer de SOS Racisme. Selon un journaliste de l'AFP, au moins deux personnes saignent.