"Ce magazine est un condensé de tous les stéréotypes sexistes"... Isabelle Rome, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes étrille Marlène Schiappa et son choix de poser pour Playboy

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette interview dans Playboy a du mal à passer, et en premier lieu, dans les rangs du gouvernement. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Isabelle Rome a très largement condamné, ce mercredi 5 avril, dans le Figaro, le choix de sa collègue Marlène Schiappa d'apparaître dans Playboy. Un journal qui n'est rien d'autre qu'un "condensé de tous les stéréotypes sexistes", selon elle.

"Défendre les droits des femmes dans Playboy reviendrait à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol"

L'interview ainsi que les photos qui ont déjà fuité sur les réseaux sociaux doivent paraître ce jeudi 6 avril mais la décision de Marlène Schiappa de poser pour le magazine a hérissé la ministre en charge de ces dossiers, au sein du gouvernement. "Je m'interroge: pourquoi avoir choisi Playboy pour faire avancer le droit des femmes alors que ce magazine est un condensé de tous les stéréotypes sexistes? Nous sommes en plein dans la culture de la femme-objet", déclare Mme Rome au Figaro.

"Marlène Schiappa est libre de faire ce qu'elle veut de son corps, ce n'est pas un sujet. Mais prétendre que poser dans Playboy fera avancer la liberté des femmes, j'en doute sérieusement. La sienne, peut-être. Celle des autres, non", a balancé Mme Rome. "À mes yeux, défendre les droits des femmes dans Playboy reviendrait à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol", hebdomadaire d'extrême droite.

Il n'y a rien à tirer de ce magazine et il faut que les femmes en aient conscience

"Je rappelle que son fondateur, Hugh Hefner, a été poursuivi pour agression sexuelle. À un moment donné, il faut choisir ses supports. Je rejoins donc la Première ministre, Élisabeth Borne: apparaître dans Playboy n'est pas approprié", juge-t-elle. "Il n'y a rien à tirer de ce magazine et il faut que les femmes en aient conscience: Playboy ne sera jamais notre allié. Et je regrette que, finalement, cette opération ait profité à Playboy. Cela lui fait une énorme publicité", tranche l'ex-magistrate. "Quand on est ministre, on doit avoir le sens des responsabilités", conclut la ministre.

Marlène Schiappa revendique "d'être cash"

L'ex-secrétaire d'Etat à l'égalité Femmes-Hommes (2017-2020), Marlène Schiappa, actuellement en charge de l'Économie sociale et solidaire, a accordé une interview au numéro de Playboy à paraître jeudi, posant en Une du magazine de charme, habillée d'une longue robe blanche.

Au fil des pages, arborant une cocarde ou un drapeau français, elle pose dans plusieurs tenues - dont une robe moulante de la marque "Maison close". Dans cette interview, Mme Schiappa défend le droit des femmes à faire "exactement ce qu'elles veulent". "Si elles veulent s'habiller en nonnes et ne jamais rencontrer d'hommes c'est leur choix, et il faut les soutenir. Si elles ont envie de poser nues dans un magazine aussi. Même si en ce qui me concerne je serai habillée", affirme la secrétaire d'Etat, qui revendique d'"être cash" et se dit "fière" d'avoir écrit de la littérature érotique, "un univers dans lequel on est très respectueux du consentement".

Dans cet entretien, Mme Schiappa doit répondre à des questions peu conventionnelles, comme "la politique est-elle aphrodisiaque?" - elle répond que le combat politique apporte de "l'adrénaline". Interrogée sur "le wokisme qui nous pompe l'air tous azimuts", elle répond se définir comme une "féministe universelle". Elle confie par ailleurs avoir "évidemment et comme beaucoup de femmes" subi des comportements déplacés de la part d'hommes, mais souligne que "beaucoup d'hommes sont des mecs bien" et qu'"il y a aussi des salauds qui font des efforts pour devenir des mecs bien".

La parution annoncée de cette interview avait suscité la semaine dernière une volée de critiques contre Mme Schiappa, y compris de la part de la Première ministre Elisabeth Borne qui a jugé cette initiative "pas du tout appropriée, à plus forte raison dans la période actuelle".