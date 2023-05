Rupture de confiance, article 40 et enquête... imbroglio autour de la suspension du Directeur général des service de l'Agglo de la Riviera française

Rien ne va plus entre le président de la Carf et le DGS. Le 10 mars 2023, Yves Juhel, a suspendu son directeur général des services, Eric Le Floch, "considérant des manquements graves et répétés à ses obligations statutaires portant sur l’obligation de réserve, de discrétion professionnelle, de loyauté professionnelle et d’obligation hiérarchique".

Le tandem est brisé. La confiance qui cimentait le binôme aussi. En filigrane, l’élu lui reproche d’avoir divulgué, sans son autorisation, des informations sur le marché passé avec la société Suez pour la rénovation des déchetteries de la Riviera française.

Le sujet est sensible. En décembre 2022, le marché a fait l’objet d’un signalement au Parquet par le biais d’un article 40*. Le procureur de la République a décidé de confier une enquête préliminaire à la police judiciaire de Nice. Les investigations sont en cours.

Du déjà-vu

Il y a comme une impression de déjà-vu. Le 28 juillet 2021, Eric Le Floch avait été déchargé de ses fonctions par l’ancien maire de Menton et président de la Carf. Jean-Claude Guibal l’avait taxé "d’incompétent, de mythomane" et l’accusait de "déloyauté", entre autres parce qu’il n’avait pas digéré que son DGS déclenche un article 40 et signale certains dysfonctionnements à la SPL des Ports de Menton.

L’affaire était allée en justice. Le fonctionnaire avait obtenu gain de cause. Le tribunal administratif avait jugé que l’arrêté de suspension était "une sanction déguisée" et ordonné son retour au poste pour cinq ans. Eric Le Floch a été réintégré le lendemain de l’élection d’Yves Juhel à la mairie de Menton.

À l’époque, le nouveau maire et président de la Carf est "ravi". Le duo apparaît soudé entre les deux élections municipales. Lorsqu’Yves Juhel est confirmé dans ses fonctions, le 6 février 2022, son DGS est aux anges. Il monte en grade en récupérant la gestion du CCAS et le pôle petite enfance de la Carf. Mais l’idylle ne dure pas.

L’affaire éclate en conseil

Le 10 mars 2023, la suspension s’ébruite rapidement dans les couloirs de la mairie de Menton où Eric Le Floch officie aussi en tant que DGS. À ce moment-là, personne ne sait ce qu’on lui reproche. Lors du conseil municipal du 23 mars, Yves Juhel confirme à son opposante, Sandra Paire, que le DGS est suspendu à la Carf et en arrêt maladie à la Ville. L’édile indique qu’une enquête interne est en cours et déclare qu’il donnera davantage d’éléments au prochain conseil.

Entre-temps, le maire est victime d’un "gros coup de fatigue" et mis au repos par ses médecins. Le nom d’Eric Le Floch refait surface en conseil communautaire le 11 avril via Stéphane Manfredi. L’opposant beausoleillois tanne le vice-président de la Carf, Albert Filippi, pour savoir si le marché public sur les déchetteries a fait l’objet d’un article 40. Il se demande si le contrôle de la cour régionale des comptes est lié.

Albert Filippi noie un peu le poisson. Le vice-président répond que le contrôle est global et assure que le président a fait ce qu’il devait faire pour qu’une enquête soit menée. C’est finalement Christian Tudès qui confirme l’existence de l’article 40 en précisant avoir convaincu Yves Juhel de faire ce signalement aux côtés du DGS. "Il y a effectivement des questions à se poser sur ce marché, déclare le premier adjoint au maire de Menton. Eric Le Floch me les a signalées ; j’ai tout de suite vu le danger d’un éventuel risque pénal qui pouvait inquiéter les élus."

"Il veut partir"

Le fonctionnaire « lanceur d’alerte » aurait-il été écarté en représailles ? Le conseil de la Ville, Me Olivier Grimaldi, balaye d’un revers de main la question : "Yves Juhel a déclenché l’article 40 avec lui, pointe-t-il. En réalité, c’est Eric Le Floch qui veut partir." Un mois avant sa suspension, le DGS a effectivement envoyé une lettre pour demander une rupture conventionnelle. Selon Me Grimaldi, les négociations pour son départ ne se seraient pas déroulées comme il le souhaitait. "L’article 40 n’est qu’un prétexte, lâche l’avocat au barreau de Marseille. Là-dessus, on a fait le nécessaire auprès du Parquet. On attend le rapport de la Cour régionale des comptes."

Le DGS aurait-il été trop gourmand ? Cherchait-il à faire pression sur son employeur ? Voulait-il accélérer son départ ? Eric Le Floch écarquille les yeux. S’il a souhaité partir c’est parce qu’il "ne pouvait pas cautionner certaines choses". Il se défend : "Je n’ai jamais communiqué sur cette histoire d’article 40. Tout a été dit par des élus en conseil. Depuis je vis un enfer."

"J’ai juste fait mon job"

Le fonctionnaire semble psychologiquement fatigué. Il a le souffle court, les larmes dans la gorge. Il refuse de commenter davantage, invoquant son devoir de réserve et l’enquête interne. Mais il jure : "J’ai juste fait mon job en mon âme et conscience."

À ce jour, il attend encore d’être auditionné dans le cadre de l’enquête interne. Il espère régler la situation à l’amiable. Si son recours gracieux n’est pas accepté, l’affaire devrait se traduire devant un tribunal. "J’irai jusqu’au bout pour assurer ma défense", promet-il.

En attendant, ses fonctions sont assurées par les directeurs généraux adjoints François Lefebvre à la Carf et Emilie Jeanjean à la Ville de Menton.