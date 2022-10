Carburants: la Première ministre Elisabeth Borne au JT de 20h de TF1 dimanche

La grève à TotalEnergies se poursuit dans les raffineries et dépôts, faute d'accord avec la CGT sur des hausses de salaires, entraînant des conséquences toujours importantes sur de nombreux secteurs d'activité.

Ce sont 27,3% des stations-service qui étaient "en difficulté" (rupture d'au moins un produit) samedi matin, a déclaré la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur BFMTV, soit une "légère amélioration" par rapport à la veille (28,5%).

Le gouvernement, qui a procédé cette semaine à des réquisitions de personnels, mardi et jeudi, dans des dépôts de carburant, "prend ses responsabilités et met tout en œuvre pour que le dialogue social se tienne et aboutisse au règlement du conflit", avait déclaré vendredi Mme Borne.

L'interview de la cheffe du gouvernement, confirmée par Matignon à l'AFP, va intervenir également au soir d'une "marche contre la vie chère et l'inaction climatique" à Paris, à l'initiative de LFI, et à l'avant-veille d'une journée de "mobilisation et grève" interprofessionnelle à l'appel notamment de la CGT.

En parallèle, alors que l'examen du projet de budget 2023 se poursuit la semaine prochaine devant l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne pourrait en outre rapidement engager la responsabilité du gouvernement pour faire adopter ce texte sans vote via l'article 49.3 de la Constitution.