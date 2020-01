Cap d'Ail : Xavier Beck sera bien candidat aux prochaines municipales

La phrase a été lâchée, presque nonchalamment, en fin de vœux. « Je ne peux pas l’annoncer ce soir mais tout le monde sait que je suis candidat ! » Le (faux) suspense a été brisé hier soir. Xavier Beck briguera bel et bien un cinquième mandat à la mairie de Cap-d’Ail. D’ailleurs, son seul et unique adversaire déclaré, Romain Pommeret, se trouvait dans la salle bondée du château des Terrasses. Peut-être pour fourbir ses armes. Ou pour observer un adversaire rodé aux discours sans notes.

L’État remercié et critiqué

Un vieux loup de la politique, solidement vissé sur son fauteuil de maire depuis 1995, qui maîtrise ses dossiers et l’art de la rhétorique. Logique pour un avocat de profession. Une chose est sûre, le maire sortant n’a pas fait dans la langue de bois. Distillant des messages bien sentis à qui se reconnaîtra. À l’État, d’abord, sur l’obligation, « impossible à réaliser » selon lui, de respecter les 25 % de logements sociaux sur la commune. Ou sa gestion du dossier de la plage de la Mala. « C’est déraisonnable de la part de l’État de vouloir détruire les cabanons qui sont une partie du patrimoine de Cap-d’Ail », tacle-t-il. Avant, toutefois, de remercier la députée Alexandra Valetta-Ardisson de son intervention politique pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite du passage destructeur de la tempête Adrian fin octobre 2018. « Elle a véritablement ravagé le bord de mer. On a toujours eu l’habitude de coups de mer violents. Mais là, le chemin a été emporté et il y en a eu pour 400 000 euros de réfection. Un chantier qui nous a valu l’interdiction d’emprunter le sentier du bord de mer pendant plusieurs semaines », rappelle-t-il. À ce sujet, le maire s’est dit « agacé par le comportement irresponsable de certains promeneurs » qui forcent les passages du chemin malgré sa fermeture pour cause de caprices météorologiques. Rappelant qu’en février 2015, un accident avait coûté la vie à un enfant de cinq ans.

Dérogeant légèrement à la règle de réserve en période préélectorale, Xavier Beck en a profité pour citer un dossier majeur de 2019 : la fin de la réhabilitation de l’école Malraux. « Après trois années de travaux et 1,4 million d’euros de travaux », précise-t-il avant de dégainer l’argument fiscal pour, sans doute, séduire son électorat présent dans la salle. « Cap-d’Ail est la seule commune du département à n’avoir jamais augmenté les taux d’imposition depuis 1995. En 2019, ils sont mêmes inférieurs à ceux de cette année-là. Ici, vous avez chacun une dette de 22 euros contre une moyenne départementale de 772 euros par habitant », martèle-t-il. Applaudissements dans la salle. L’édile, en tant qu’ancien fumeur, a achevé son discours sur une note vertueuse annonçant « que cet été il y aura de très larges espaces de plage interdits à la cigarette. Engageons-nous tous résolument dans cette démarche vertueuse. »