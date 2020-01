À Cap-d’Ail, Romain Pommeret, 33 ans, devra ficeler son discours et mener une campagne tambour battant pour espérer déboulonner Xavier Beck solidement vissé à son fauteuil de maire depuis 1995. Certes, le sortant, gaulliste de la première heure n’est toujours pas candidat à sa succession. Mais l’avocat de profession, 66 ans et étiqueté LR, devrait officialiser sa candidature, vendredi à l’occasion de ses vœux. L’ancien député de la 4e circonscription (1995-1997) et actuel vice-président du Département briguera alors son cinquième mandat à la mairie de Cap-d’Ail. Face à l’expérience d’un vieux loup de la politique, la jeunesse d’un chef d’entreprise. Romain Pommeret, gérant d’un salon de coiffure et fils d’un ancien conseiller municipal de Xavier Beck, axe sa campagne sur plusieurs thèmes : « Le dynamisme de la ville qui est, pour l’heure, une cité-dortoir ; le lien social ; la proximité et la transparence », souffle celui qui partira sans étiquette. Il lui reste encore à fignoler une liste qui, semble-t-il, penche à droite mais ratisse large. Presque toutes les sensibilités politiques y sont représentées.