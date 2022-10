Budget: Elisabeth Borne prépare le terrain d'un 49.3 imminent face au "blocage" des oppositions

"Pour trouver un compromis, il faut être deux: les présidents de groupe (d'opposition) ont dit dès le début qu'ils ne voteraient pas le projet de loi de finances. Le blocage ne vient pas de nous", a lancé la Première ministre aux députés Renaissance mardi matin, selon des propos rapportés.

L'Assemblée nationale, où les macronistes sont privés de majorité absolue, débat bon an mal an depuis une semaine du budget 2023 de l'Etat et les défaites se sont enchaînées pour le gouvernement.

Le recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, pour faire adopter le texte sans vote sauf motion de censure, a été autorisé dès mercredi dernier en Conseil des ministres. Il sera déclenché "probablement" mercredi, dernier jour d'examen prévu de la partie recettes, a indiqué le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

La séance s'était éternisée lundi soir sur la proposition de la gauche et du RN de rétablir l'ancienne version de l'impôt de solidarité sur la fortune, finalement rejetée.

Un sujet de taille reste à venir, la taxation des "superprofits", mais les oppositions pointent des "man?uvres dilatoires" du camp présidentiel pour ne pas avoir à en discuter.

"Je sais que ce texte peut être ingrat dans son examen: merci à vous d'avoir tenu la ligne et d'avoir fait bloc", a lancé Mme Borne au groupe Renaissance, où les nerfs sont à vif.

"Mais il y a aussi eu des propositions intéressantes dont on tiendra compte dans le texte final", sur lequel elle engagera sa responsabilité, a enchaîné la cheffe du gouvernement qui a réuni encore lundi les cadres de la majorité pour sélectionner les amendements à retenir. Les oppositions, hors RN et LFI, ont parallèlement été contactées.