Brigitte Boccone-Pagès élue présidente du Conseil national par ses pairs

Elle est la première femme de l’histoire à être élue présidente du Conseil national après des élections nationales. Ce jeudi, à 17h51 très précisément, Brigitte Boccone-Pagès a pris le fauteuil dédié à la présidence de l’Assemblée, fauteuil occupé quelques minutes par Maryse Battaglia pour ouvrir, comme c’est la règle pour le doyen - ici, en l’occurrence, la doyenne -, la séance publique d’installation de la mandature.

"Quel honneur"

Rarement les bancs du public n’ont été aussi remplis. Ce jeudi soir, les Monégasques, enfants, parents, amis et personnalités du pays sont venus nombreux pour assister à l’élection de la présidente. Et parmi eux, l’archevêque de Monaco Mgr Dominique-Marie David, le maire Georges Marsan, l’ex-directeur du Cabinet du Prince Jean-Luc Allavena, l’ambassadeur de France, Laurent Stefanini, et Stéphane Valeri.

Après le discours de Maryse Battaglia, c’est Jean-Louis Grinda qui a demandé la parole et a sollicité Brigitte Boccone-Pagès pour qu’elle se porte candidate à la présidence. "J’accepte bien évidemment cette chaleureuse proposition", a-t-elle répondu.

Un geste qui a montré la force et la légitimité que le groupe L’Union veut d’emblée affirmer. Élue à l’unanimité des conseillères et conseillers nationaux, Brigitte Boccone-Pagès s’est montrée posée et émue. "Quel honneur, quelle émotion, d’occuper une telle fonction dans cette institution si chère à mon cœur."

Hommage à Stéphane Valeri

La présidente a rendu hommage à Stéphane Valeri dont elle a succédé en octobre dernier lorsqu’il a intégré le conseil d’administration de la SBM en vue de prendre le poste de président délégué qu’il occupe dorénavant. "Monaco et les Monégasques savent ce qu’ils doivent à mon prédécesseur. Je le sais au centuple et il sait ma gratitude pour tout ce qu’il a accompli pour notre communauté nationale, et pour moi, pour m’avoir permis de gravir les échelons à ses côtés, pas à pas, de la présidence de la commission de l’éducation et de la Jeunesse à l’époque, à la place que j’occupe aujourd’hui."

"Protéger notre communauté"

Parmi les missions qu’elle entend mener de front, Brigitte Boccone- Pagès veut "préserver notre modèle économique et social, (...) au moment où nous suivons autant que nous le pouvons, l’évolution de la négociation d’un éventuel accord d’association avec l’Union européenne. Nous serons là pour que Monaco ne courbe pas l’échine, nous serons là pour protéger notre communauté nationale de toute atteinte à ce qui fait son ADN (...). L’unité des institutions, et j’y tiens beaucoup, doit naturellement être étendue à la problématique de l’Union européenne, comme cela doit être le cas avec Moneyval"

La présidente a évoqué également la nécessité, pour les élus, d’une proposition de loi portant création d’une foncière d’État, le développement de la transition numérique, la mobilité, la modernisation des comptes publics… La Commission des Finances et de l’Économie nationale va avoir deux vice-présidences : l’une pour le commerce et l’attractivité, l’autre pour les entreprises et l’innovation.

"La capacité à se rassembler sur l’essentiel"

Le discours très politique a insisté sur le travail main dans la main des vingt-quatre. "L’union nationale est en marche". "L’Union nationale, c’est la capacité à se rassembler sur l’essentiel (...)."

Et pour prouver cette union, Brigitte Boccone-Pagès a demandé à Jean-Louis Grinda de se porter candidat à la vice-présidence. L’ancien représentant de la minorité dans l’hémicycle fut également unanimement élu vice-président et a souligné, lui aussi, que "l’union nationale trouve un nouveau départ".

Comme pour encore insister sur la solidarité avec les anciens opposants, Béatrice Fresko-Rolfo se voit proposer la présidence de la délégation à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Ce vendredi, le Conseil national continue à se mettre en ordre de marche et nomme tous ses présidents de commission.

Après l'ouverture de la séance par Maryse Battaglia et le résultat du dépouillement, Brigitte Boccone-Pagès a été applaudie par l'hémicycle et le public. Photo Conseil national.

Femmes accomplies En plus de l’élection de Brigitte Boccone-Pagès, la séance était placée sous le signe des femmes avec la doyenne en ouverture de séance et les deux benjamines de l’Assemblée – Mathilde Le Clerc et Marine Grisoul – au moment du dépouillement des vingt-quatre bulletins de vote. Une situation qui atteste d’une évolution évidente et accomplie sans que rien ni personne n’ait à redire. Un nombre historique de femmes Et Maryse Battaglia de noter sa "fierté d’incarner ce progrès de notre société pour laquelle il est devenu parfaitement normal qu’une femme siège en qualité de doyenne ou de présidente." L’élue souligne aussi, parmi les conseillères et conseillers nationaux, "un nombre historique de femmes, issues de tous les milieux de notre société, avec d’un côté suffisamment d’expérience et de l’autre l’apport de personnalités nouvelles." Plus tard dans la soirée, Brigitte Boccone-Pagès expliquera pourquoi elle souhaite donner un nouvel intitulé à la présidence de commission des droits de la Femme et de la Famille. « (...) Pour donner une symbolique nouvelle à la façon d’appréhender la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, je proposerai dans quelques instants (...) d’inscrire ce terme d’égalité dans le nom de la commission spéciale dont c’est l’objet. Par voie de conséquence, nous en supprimerons le mot ‘‘femme’’. La nouvelle dénomination que je soumettrai à votre vote (...) sera donc : Commission des Droits de la Famille et de l’Égalité. (...) Nous avons encore beaucoup de travail bien sûr pour renforcer cette égalité dans tous les domaines (...). L’égalité salariale sera ainsi le grand chantier de fond de cette commission. »

Pierre Dartout veut rassurer sur l’Europe Le ministre d’État de Monaco a félicité Brigitte Boccone-Pagès. Pierre Dartout a prononcé un long discours, notamment sur les négociations avec l’Europe. "D’aucuns se demandent si Monaco conservera son identité, si la Principauté ne perdra pas en souveraineté, voire si cette négociation est vraiment nécessaire… Je voudrais une nouvelle fois répondre à ces interrogations et rappeler l’importance, pour la Principauté, d’un bon accord d’association qui doit permettre d’établir un partenariat durable, solide et bénéfique avec l’Union européenne et l’ensemble de ses 27 États membres. (...) C’est notamment en concluant des accords internationaux que l’on affirme son existence et que l’on consolide sa place dans le concert des nations, en conservant son identité, ses idées et ses valeurs."