Brexit: le Parlement britannique refuse à nouveau des élections avant sa suspension

Lors du cérémonial codifié marquant la suspension du Parlement, dans une ambiance électrique et au milieu des chants et protestations acrimonieuses de l'opposition, le président de la Chambre des communes John Bercow a souligné que cette "prorogation", "la plus longue depuis des décennies", n'était ni "classique", ni "normale".

Après dix ans passés dans le fauteuil de "speaker", John Bercow a annoncé dans l'après-midi qu'il démissionnerait le 31 octobre.

Accusé ces derniers mois par les partisans d'un Brexit dur d'avoir outrepassé les règlements parlementaires à leur détriment, il a, les yeux embués, salué le sens de "l'intérêt national" des membres de la Chambre.

La suspension du Parlement, dénoncée par John Bercow comme un "scandale constitutionnel", a suscité une vague d'indignation au Royaume-Uni, où ses opposants soupçonnent Boris Johnson d'avoir manoeuvré pour empêcher les députés de débattre du Brexit et précipiter le pays vers un divorce sans accord avec l'Union européenne.

Retour du duty-free

Boris Johnson a assuré lundi encore vouloir un accord, mais Bruxelles et Londres ne parviennent pas à s'entendre sur la manière de maintenir ouverte la frontière en Irlande après le Brexit.