Brésil: Lula et Bolsonaro lancent leur campagne pour la présidentielle dans des lieux symboliques

Favori des sondages, , 76 ans, visitera dans l'après-midi une usine Volkswagen dans son fief de Sao Bernardo do Campo, près de Sao Paulo (sud-est), zone industrielle où il a été tourneur-fraiseur, avant de devenir leader syndical.

Le , lui, se rendra à Juiz de Fora, dans le Minas Gerais (sud-est), où il avait frôlé la mort lors d'un attentat à l'arme blanche il y a quatre ans.

L'ancien capitaine de l'armée, 67 ans, a voulu pousser la symbolique jusque dans les moindre détails: il prononcera à la mi-journée son discours sur une estrade installée sur le même carrefour où il avait été poignardé par un déséquilibré le 6 septembre 2018.

La sécurité autour des principaux candidats à l'élection dont le premier tour aura lieu le 2 octobre a été considérablement renforcée pour éviter tout incident.

Lula et Bolsonaro ne se déplacent plus sans gilet pare-balle et les bains de foule sont strictement contrôlés.

L'ex-président de gauche aurait dû lancer sa campagne mardi matin dans une autre usine, à Sao Paulo, mais l?événement a été annulé, l'équipe chargée de sa sécurité ayant identifié des risques potentiels, selon les médias brésiliens.