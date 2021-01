Biden promet une série de décrets dès mercredi, Washington en état d'alerte

Joe Biden avait dévoilé cette semaine un nouveau plan de 1.900 milliards de dollars, censé sortir les Etats-Unis de leur pire crise depuis les années 30, et qui sera suivi dans les prochaines semaines d'un plan d'investissements pour relancer l'économie.

Aide alimentaire, vaccinations, masques

Chèques aux familles, fonds pour rouvrir les écoles, argent pour accélérer tests et vaccins, liquidités pour les petites entreprises, ou encore aide alimentaire renforcée: les mesures doivent répondre à l'urgence, et empêcher le pays de s'enfoncer plus avant dans la crise.

Le président élu prévoit de prolonger le moratoire sur les expulsions et les saisies immobilières, lié à la pandémie.

Pour accélérer l'immunisation des Américains il table sur des centres de vaccination de proximité, une coopération renforcée entre le pouvoir fédéral et les Etats, plus de campagnes de prévention.

Le 46e président des Etats-Unis prendra un décret rendant obligatoire le port du masque dans les locaux et espaces dépendant de l'Etat fédéral, ainsi que lors des déplacements entre Etats.

Autre mesure figurant parmi la douzaine de décrets annoncés, la levée de l'interdiction d'entrée sur le territoire américain visant les ressortissants de plusieurs pays, principalement à majorité musulmane, promulguée quelques jours seulement après la prise de fonctions de Donald Trump, en janvier 2017.

Le passage de premières mesures par décret évitera au nouveau chef de l'Etat d'en passer par le Congrès et en particulier le Sénat, qui pourrait devoir se consacrer à la procédure de destitution de Donald Trump.

Barbelés