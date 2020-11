Biden, conforté, dénonce "l'incroyable irresponsabilité" de Trump

Le sénateur républicain Mitt Romney, ex-candidat à la Maison Blanche et souvent critique de M. Trump, l'a accusé d'exercer "des pressions manifestes sur les autorités nationales et locales pour renverser la volonté du peuple et renverser l'élection".

"Il est difficile d'imaginer une action pire et plus antidémocratique de la part d'un président américain en exercice", a-t-il cinglé dans son communiqué diffusé sur Twitter jeudi soir.

Joe Biden, de son côté, continue de préparer son accession à la Maison Blanche, prévue le 20 janvier. Il a rencontré jeudi des gouverneurs pour discuter de la réponse à la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 250.000 morts aux Etats-Unis.