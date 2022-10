Benjamin Netanyahu de retour? Israël vote mardi pour des élections clés

À 73 ans, le plus pérenne des chefs de gouvernement de l'histoire du pays tente de rallier une majorité de 61 députés, sur les 120 de la Knesset, le Parlement, avec ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de l'extrême droite qui a le vent en poupe.

Preuve du suspense ambiant en Israël, les derniers sondages créditaient le "bloc de droite" de Netanyahu de 60 sièges, contre 56 pour le Premier ministre sortant, le centriste Yaïr Lapid, et ses alliés.

Un parti arabe hostile à Benjamin Netanyahu ne promet pas de se joindre au camp Lapid et reste pour l'instant dans le camp non-aligné.

Sur ses affiches de campagne, Benjamin Netanyahu montre son adversaire Yaïr Lapid avec des chefs de partis arabes en disant "Une fois est assez", qualifiant de "dangereux" un gouvernement Lapid.

Chef de la formation Yesh Atid ("Il y a un futur" en français), Yaïr Lapid avait rallié en juin 2021 une "coalition du changement" réunissant des partis de droite, de gauche, de centre et une formation arabe, Raam de Mansour Abbas, pour chasser du pouvoir Benjamin Netanyahu, accusé par la justice de corruption dans une série d'affaires.

Votes perdus?

Un an plus tard, la coalition a perdu sa majorité au Parlement avec le départ d'élus de droite, ce qui a poussé le gouvernement à convoquer de nouvelles élections, les cinquièmes depuis le printemps 2019 en Israël, un pays qui peine ces dernières années à accoucher de coalitions ou à les maintenir.

Si la campagne pour ce nouveau scrutin a débuté lentement, elle s'est accélérée ces derniers jours avec les partis religieux qui affichaient des banderoles dans les rues de Jérusalem et les formations arabes qui distribuaient des tracts dans les villes arabes de Galilée mais appelaient aussi la gauche israélienne à les soutenir.

"Sans nous, la droite formera un gouvernement majoritaire. Pour les stopper, nous avons besoin de vous. Votre vote peut changer la donne", a lancé dimanche soir en hébreu Ahmed Tibi, un des ténors de la liste arabe Hadash-Taal.

En 2020, les partis arabes israéliens avaient récolté une moisson record de 15 sièges en ayant mené une campagne dynamique sous une seule bannière. Cette fois, ils se présentent en ordre dispersé sous trois listes: Raam (islamiste modéré), Hadash (laïc) et Balad (nationaliste).

Dans le système proportionnel israélien, une liste électorale doit obtenir 3,25% des voix pour faire son entrée au Parlement avec ainsi un minimum de quatre sièges. En deçà de ce seuil, les partis n'ont aucun député.

Divisés, les partis arabes sont donc plus menacés de ne pas atteindre ce seuil et ainsi favoriser la victoire du camp Netanyahu et de ses alliés.

En sens inverse, l'ancienne égérie de la droite radicale, Ayelet Shaked, est aussi menacée de ne pas atteindre ce seuil d'éligibilité après avoir essuyé des défections dans ses rangs.

Sécurité

Ce scrutin intervient dans un climat de tensions en Cisjordanie occupée avec deux attaques menées ces derniers jours par des Palestiniens, dont l'une a tué un civil israélien samedi soir à Hébron (sud), une ville autour de laquelle et dans laquelle vivent des colons israéliens.

Dans la foulée d'une série d'attaques anti-israéliennes au printemps, l'armée a mené plus de 2.000 raids en Cisjordanie, notamment à Jénine ou Naplouse (nord).

Ces opérations, souvent émaillées de heurts, ont fait plus de 120 morts côté palestinien, le bilan le plus lourd depuis sept ans.

Dans la presse israélienne, une question s'imposait lundi, à savoir si ces violences auront le "dernier mot", favorisant un vote à droite dans un scrutin âprement disputé, comme le notait le Yediot Aharonot.