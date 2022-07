Au Conseil national de Monaco, Daniel Boeri quitte la majorité Primo !

Qu’il soit candidat ou finalement pas, le président du Conseil national, Stéphane Valeri, doit toutefois organiser les prochains mois qui conduiront aux élections nationales en février 2023. Et, donc fédérer autour d’une liste celles et ceux qui aspirent à être reconduits ou à se lancer dans l’aventure politique. Et il sait déjà que ce sera sans Daniel Boeri.