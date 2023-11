Attentat du 14-Juillet à Nice: Juan Branco dépose plainte contre Bernard Cazeneuve devant la Cour de justice de la République

Bernard Cazeneuve avait été entendu comme témoin, avec François Hollande, lors du procès terroriste devant la Cour d’assises spéciale de Paris. Photo Franz CHAVAROCHE.

Un nouveau front judiciaire va-t-il s’ouvrir, plus de sept ans après l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice? C’est le souhait de Me Juan Branco en déposant plainte pour "homicides involontaires" contre un ancien ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve. Selon nos informations, l’avocat activiste a saisi la Cour de justice de la République la semaine passée, au nom d’une victime du 14-Juillet. Un policier en poste ce soir-là, "qui ne s’en est jamais vraiment remis".

Bernard Cazeneuve siège alors place Beauvau. Le "premier flic de France" se rend à Nice aussitôt après l’attaque au camion-bélier sur la promenade des Anglais (86 morts, 458 blessés). Une vive polémique l’oppose d’emblée à Christian Estrosi au sujet de la sécurisation de la Prom’.

Depuis, cette question est au cœur d’une information judiciaire conduite à Nice. L’actuel maire de Nice et son prédécesseur Philippe Pradal sont placés sous le statut de témoin assisté. L’ancien préfet Adolphe Colrat et son directeur de cabinet François-Xavier Lauch aussi. Bernard Cazeneuve, lui, n’a jamais été entendu dans le cadre de cette affaire.

Dispositif de sécurité "très léger"

Me Branco demande donc à ce qu’il le soit par la Cour de justice de la République (CJR). Une institution composée de magistrats et de parlementaires, habilitée à juger les ministres pour des faits commis dans le cadre de leurs fonctions. C’est le cas du Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, qui attend la décision dans son procès pour "prise illégale d’intérêts".

"Le ministre de l’Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, devait être parfaitement conscient et éclairé, en raison de ses attributions, du risque sévère d’attaques terroristes en particulier sur la ville de Nice, et avait à sa charge la responsabilité de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des citoyens, écrit Me Branco dans sa plainte. Pourtant, il n’a ordonné aucune mesure administrative, logistique, et policière particulière permettant d’assurer la sécurité des visiteurs."

Son client intervenait sur le bord de mer niçois. Ce policier aurait jugé le dispositif de sécurité "très léger". Son conseil le qualifie de "quasi-inexistant". Effectifs policiers en nombre insuffisant, absence de plots anti-intrusion... Son argumentaire reprend plusieurs points soulevés par les parties civiles dans l’instruction niçoise.

L’État, pas la Ville

Pourquoi une telle offensive aujourd’hui? Juan Branco assure "tirer les leçons de la stagnation de cette procédure". L’avocat agitateur capitalise, aussi, sur les enseignements du procès terroriste conclu fin 2022 à Paris, marqué par ses interventions provocatrices.

Paradoxe: en saisissant la CJR, Me Branco vise l’État seul. Et non la Ville de Nice, qui avait coorganisé les festivités avec la préfecture. "Notre espoir, c’est qu’à travers cette instruction, de nouveaux éléments apparaissent et servent l’instruction en cours", justifie Me Branco.

Examinée en 2024?

L’avocat dit rechercher "la responsabilité politique de cet événement". Il le relie à la décision de la France, en 2014, d’intégrer la coalition internationale intervenue en Syrie. À ce compte-là, pourquoi ne pas viser François Hollande lui-même? "Il bénéficie de l’immunité..."

Sollicitée, la CJR confirme avoir bien reçu la plainte de Me Branco. Sa commission des requêtes doit à présent l’examiner. Ce ne sera pas avant 2024. D’ici là, les nouveaux membres de la CJR seront élus en décembre. Ils prendront leurs fonctions en janvier.