Attentat de Nice: "J’ai choisi la dignité", la réponse de Christian Estrosi à Bernard Cazeneuve

Du tac au tac. La réponse de Christian Estrosi aux "pages que Monsieur Cazeneuve consacre à la plus grande tragédie de l’histoire de Nice" est cinglante.

"Je pourrais manifester ma révolte, tant elles sont éloignées de la vérité, et ma colère qu’il vienne évoquer ce sujet dans le cadre d’une campagne présidentielle dans laquelle [il] cherche à se faire entendre", s’indigne l’édile. "Je ne le ferai pas ici et maintenant, car ce ne serait pas digne."

"Je pourrais m’étonner que l’ancien ministre n’exclut plus désormais des dysfonctionnements dans la conception du dispositif, alors même qu’il a refusé cette nuit-là et les jours suivants d’admettre que cette question méritait d’être posée", poursuit-il. "Je ne le ferai pas ici et maintenant, car ce ne serait pas digne."

Le maire de Nice insiste : "A quelques mois du procès (1), dont les victimes ont besoin pour se reconstruire, il n’est pas digne de rajouter du commentaire politique. Cette nuit-là comme toutes les autres qui ont suivies, je n’ai eu qu’une seule obsession : accompagner les victimes, d’abord au Centre universitaire méditerranéen transformé en hôpital de guerre, puis ensuite durablement à la maison pour l’accueil des victimes et par tous les moyens."

"Il y aurait tant de choses à dire…"

"Il y aurait tant de choses à dire sur le refus du ministre, cette nuit-là, de venir rencontrer les victimes, d’écarter les collectivités des discussions avec les services de l’État, sur ses incohérences au Parlement consignées au Journal officiel de la République, sur le manque de médecins légistes qui auraient conduit les corps à rester plusieurs jours sur la Promenade des Anglais, sur l’attitude du préfet qui avait dès le lendemain choisi de comptabiliser l’auteur de l’attentat parmi les victimes", énumère l’élu. "Mais ici et maintenant, ce ne serait pas digne pour les victimes."

"Aucune seconde ne sera oubliée"

Et d’ironiser : "Aujourd’hui, le ministre et son préfet dont il était si proche nous apprennent qu’ils ont été émus. Même si j’aurais jugé utile qu’ils affrontent la peine des victimes qu’ils n’ont finalement pas vue, je le respecte. En revanche, je ne crois pas que le témoignage d’un ministre, qui a passé quelques heures seulement dans notre ville cette nuit-là, permette une vision complète de la tragédie, alors que nous avons passé plusieurs années à porter la résilience de la ville et à panser les plaies de cette tragédie."

Christian Estrosi conclut : "Un jour viendra et il est proche où le procès fera la lumière sur les faits. J’ai toujours dit que nous y concourrons car nous le devons aux victimes. Un jour viendra, où après le procès, je raconterai dans sa totalité cette nuit dont aucune seconde ne sera oubliée. Mais face à cette initiative politique, pour les victimes, j’ai choisi la dignité."

1. Ce procès se tiendra du 5 septembre au 15 novembre devant la cour d’assises spéciale de Paris. Si le conducteur du camion a été tué au volant de son véhicule par des policiers, huit autres personnes, membres de son entourage ou intermédiaires impliquées dans le trafic d’armes qui lui étaient destinées, comparaîtront.