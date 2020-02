"Attaques immondes", "Torrent de boue", "Menace pour la démocratie"... les réactions fusent après le retrait de Benjamin Griveaux

Benjamin Griveaux jette l'éponge. Après avoir annulé tous ses rendez-vous médiatiques ce vendredi et à l'issue de réunions de crise, le candidat LREM à la mairie de Paris a décidé de se retirer.

En cause, une vidéo à caractère sexuel qui pourrait concerner le candidat mais dont l'authenticité n'est pas avérée qui circule sur les réseaux sociaux depuis jeudi soir.

"Un torrent de boue"

"Depuis plus d'un an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des rumeurs, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées ainsi que des menaces de mort", a-t-il poursuivi: "Ce torrent de boue m'a affecté et surtout a fait mal à ceux que j'aime. Comme si cela n'était pas suffisant, hier, un nouveau stade a été franchi", a-t-il expliqué.

"Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir cette violence. En ce qui me concerne, je ne suis pas prêt à nous exposer davantage ma famille et moi quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin", a-t-il déclaré. "Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires : c'est dabord ma famille", a-t-il ajouté ce vendredi matin.

"attaque indigne"

Cédric Villani, le candidat dissident ex-LREM à la mairie de Paris, a réagi à l'annonce du retrait de candidature de Benjamin Griveaux. "J'adresse à Benjamin Griveaux, ainsi qu'à sa famille, mon soutien plein et entier dans cette épreuve. Je prends acte de sa décision difficile. L'attaque indigne qu'il subit est une menace grave pour notre démocratie", a tweeté le député de l'Essonne.

De son côté, la maire PS de Paris Anne Hidalgo, candidate à sa succession, a appelé "au respect de la vie privée et des personnes". Dans un communiqué adressé à l'AFP, elle indique prendre "acte" estimant que "les Parisiennes et les Parisiens méritent un débat digne".

La députée Olivia Grégoire, l'une des porte-parole du candidat démissionnaire, a indiqué qu'il y aura "quoi qu'il arrive" une liste LREM aux élections municipales à Paris. Elle a précisé que l'ancien porte-parole du gouvernement avait pris seul la décision de retirer sa candidature. "Personne ne l'a forcé", a-t-elle assuré.

Réunion pour l'après

Stanislas Guerini, le délégué général de LREM, a remercié ce vendredi Benjamin Griveaux qui a "placé le collectif avant sa personne" en se retirant de la campagne des municipales à Paris après des "attaques immondes" qui selon lui ne sont "pas à la hauteur de notre démocratie".

"Je réunirai dans les prochaines heures les cadres de la campagne parisienne (...) pour réfléchir collectivement, rapidement, à la meilleure proposition pour continuer à porter notre projet et à incarner le changement pour Paris", a précisé M. Guerini, à la sortie d'une réunion de crise au siège de campagne de M. Griveaux.