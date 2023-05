Attaque au couteau au CHU de Reims: Eric Ciotti appelle à un "grand plan psychiatrie"

Invité sur le plateau de BFMTV ce mardi matin, le président des Républicains a réagi au décès de l'infirmière poignardée lundi au CHU de Reims.

Regrettant une "société de plus en plus violente", le député des Alpes-Maritimes a fustigé "un problème de prise en charge des pathologies, complètement délaissées dans notre société".

"La psychiatrie est le parent pauvre de l'hôpital", a-t-il poursuivi, réclamant davantage de "moyens" et dénonçant un "effondrement du nombre de lits, divisé par deux en trente ans".

Le chef de file des Républicains associe étroitement cette problématique à celle observée dans les prisons.

"Il y a des personnes en prison qui souffrent de troubles psychiatriques et qui manquent d'accompagnement, et à l'inverse il y a des personnes atteintes de ces mêmes troubles, qui représentent une menace pour la société et sont en liberté", a-t-il déclaré, appelant à "ne plus délaisser ces sujets, qui jouent un rôle important dans la montée de l'insécurité".

Evoquant son "combat" pour l'ouverture d'une unité de soins adaptés à la prison de Nice, Eric Ciotti a enfin appelé le gouvernement à la préparation d'un "grand plan psychiatrie".