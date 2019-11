AS Monaco, Charles Leclerc, Roca Team: le prince Albert II livre son analyse sur le sport monégasque

Que pensez-vous du début de saison de l’AS Monaco?

On a eu très peur que la saison dernière se répète. C’est évident qu’avec le modèle que l’AS Monaco a adopté, qui est de modifier son effectif de façon très conséquente à chaque intersaison, les joueurs qui arrivent sont en forme de façon inégale. Les premiers matchs étaient très inquiétants, il n’y avait pas d’équilibre dans l’équipe et des joueurs qui ne jouaient pas à leur poste. Les arrivées des attaquants Ben Yedder et Slimani ont fait beaucoup de bien. Le retour de Keita Baldé aussi, mais il y a encore certaines lacunes et des garçons qui ne sont pas à leur meilleur niveau, en défense surtout. Ce n’est que le début de saison et il y a très peu d’écart entre les clubs ; donc, il va falloir faire très attention. On peut vite être 7e comme 15e.

D’autant que la dépendance aux deux attaquants, Ben Yedder et Slimani, est grande…

Oui, s’ils ne jouent pas, c’est problématique.Même si Golovin a fait quelques belles prestations, il faut voir sur l’ensemble de la saison s’il est performant de façon régulière.Il faut être très vigilant.

"Charles Leclerc pourra briguer le titre à l’avenir"

Charles Leclerc est à la bagarre pour la troisième place du championnat en F1. Comment jugez-vous son parcours avant l’ultime Grand Prix?

Ce podium serait déjà extraordinaire. Charles a fait une saison magnifique, au-delà de nos espérances. On espérait tous qu’il puisse remporter un Grand Prix et il en a remporté deux et plusieurs places d’honneur.Il commence à être considéré comme un pilote de tout premier plan et quelqu’un qui pourra, à l’avenir, briguer le titre.C’est formidable et cela donne une visibilité extraordinaire à la Principauté.

On ressent une complicité entre vous…

Oui, j’aime beaucoup Charles pour sa personnalité et du fait que j’ai pu le suivre depuis qu’il est très jeune pilote. Le voir réussir de cette manière alors qu’il a vécu des moments difficiles dans la vie est formidable, tout comme le fait qu’il vive cette belle entame de carrière en F1.

"J’espère qu’on pourra décrocher le titre en basket"

Pensez-vous que cette saison soit la bonne pour l’ASM Basket ? Que le coach, Saša Obradovic, va pouvoir mener l’équipe jusqu’au titre de champion de France après deux défaites en finale?

La saison est toujours longue, avec son lot inévitable de hauts et de bas.Il ne faudrait pas avoir trop de blessés à des moments clés mais je pense qu’avec cet effectif et l’entraîneur Saša Obradovic, qui a une belle expérience et une belle façon de transmettre sa passion et sa volonté, on peut briguer les premières places.J’espère qu’on pourra être en finale et décrocher le titre.

"Une très belle dynamique dans le sport monégasque"

Quels sont les autres succès du sport monégasque que vous retenez cette année?

L’aviron de mer, qui continue à avoir de très bons résultats, notamment lors des derniers championnats du monde à Hong Kong. Les Jeux des Petits États d’Europe, où il y a eu d’excellents résultats en natation, judo, ou encore l’athlétisme. On commence aussi à avoir un certain succès et une belle école de beach-volley.D’ailleurs, on est en passe de régler le problème de terrain et nous continuerons à aider ce sport à l’avenir. Il y a eu de belles performances de l’ASMonaco en lutte, en rugby, en pentathlon… sans oublier la danse sportive chez les jeunes comme les seniors.Et le titre de champion du monde en krav-maga de M. Pouget et son coéquipier. Enfin, il y a le tennis, où nous produisons des joueurs de qualité, pas uniquement Lucas Catarina mais également d’autres jeunes qui sont de belles satisfactions. Je ne sais pas s’il y a un effet Charles Leclerc [rires] ou d’autres raisons, mais je trouve qu’il y a une très belle dynamique, une volonté de réussir et de bons comportements des sportifs monégasques.