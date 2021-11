Après l'avoir fustigé, Renaud Muselier salue la victoire de David Lisnard à l'AMF

Le président de la région Paca, Renaud Muselier, a salué mercredi 17 novembre la victoire de David Lisnard à la tête de l'Association des maires de France (AMF).

"Je tiens à saluer sa victoire démocratique", a écrit Renaud Muselier dans un communiqué de presse.

Le maire LR de Cannes David Lisnard a obtenu 6.913 suffrages sur 11.577 exprimés par les plus de 34.000 membres de l'association, a indiqué la Commission électorale lors du 103e congrès des maires qui se tient à Paris.

"Pour la première fois depuis des décennies, une deuxième candidature, celle de Philippe Laurent, constituera une représentation non négligeable des sensibilités des Maires de France. Après l’élection, il faut l’unité, et je souhaite que l’AMF trouve son mode de fonctionnement opérationnel, représentatif et apaisé", a expliqué Renaud Muselier.

"Le maire de Cannes, du haut de son tapis rouge..."

Avant l'élection, le président LR de la région Paca avait appelé les élus de sa région à voter pour l'UDI Philippe Laurent à la présidence l'Association des maires de France (AMF) contre David Lisnard, pourtant du même parti et de la même région que lui.