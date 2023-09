Après des accusations de violences conjugales, il avait dit renoncer à son poste: cet élu explique pourquoi il ne démissionnera finalement pas

Finalement, il ne renonce pas.

Christophe Lupi-Grasso, premier adjoint à la mairie de Gattières, continuera de siéger à son poste, au sein du conseil municipal.

Pour rappel, en mai, après qu’il a été accusé de violences conjugales, l’élu avait annoncé dans nos colonnes se retirer du paysage politique local. "J’ai décidé de démissionner et de rendre mes délégations. Ceci me permettra de me défendre au mieux des fausses accusations dont je fais l’objet et de faire cesser les manipulations extérieures."

À la suite de cette annonce, le cabinet du maire a éclairci la situation: "Christophe Lupi-Grasso continuera de siéger au conseil, mais sans délégations et il ne sera plus adjoint au maire."

Mais dernièrement, plusieurs personnes nous ont contactés, intriguées. L’élu gattièrois aurait été officiellement annoncé en tant que premier adjoint à Carros, lors de la Sainte-Colombe. Par ailleurs, sa démission n’a jamais été envoyée à la préfecture. Et personne n’a été élu premier adjoint à sa place. Qu’en est-il?

"Des Gattièrois m’ont demandé de rester"

Contacté, Christophe Lupi-Grasso a expliqué: "À la suite de l’article détaillant ma vie privée, j’avais pris la décision de démissionner de mon poste de 1er adjoint, tout en restant au conseil municipal. Suite à cela, j’ai reçu énormément de soutien et beaucoup de Gattiérois m’ont demandé de rester dans mes fonctions. J’ai été extrêmement sensible à toutes ces marques d’affection et au fait que le travail que j’effectue depuis 2020, avec passion et dévouement, est reconnu et apprécié. Je remercie tous ceux qui m’ont apporté leur sympathie dans ces moments pénibles et douloureux" Soutenu par la maire, Pascale Guit-Nicol, l’élu a décidé de "continuer" son action, "tout en prenant du recul médiatique."