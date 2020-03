Alliances, fusions, désistements… Le suspense reste entier pour le second tour des municipales dans ces 6 villes de la Côte d’Azur

La règle est simple. Le code électoral permet à toutes les listes ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour à se présenter à nouveau devant les électeurs au second. Il est possible pour des listes ayant obtenu entre 5 % et 10 % des suffrages exprimés de négocier une "fusion de liste" avec une liste ayant obtenu plus de 10 % des électeurs.

C’est le début des grandes manœuvres et des petites négociations… pour déterminer quels candidats se maintiennent ou pas. Fusions et retraits, alliances ou désistements: si le second tour des élections municipales a bien lieu ce dimanche, les prétendants au fauteuil de maire dans ces six communes de la Côte d’Azur, où tout est encore possible, doivent se décider avant ce mardi. Car au premier tour, quatre candidats ont obtenu assez de voix pour se maintenir... >> CARTE. Retrouvez les résultats du premier tour des élections municipales ville par ville dans les Alpes-Maritimes Vence Retour vers le futur à Vence. Régis Lebigre est en tête du premier tour avec 25,45 % des voix. L'ancien maire de Vence entre 2009 à 2014 est suivi de Patrick Scalzo à 23,38 %. Catherine Le Lan (avec 15,07%) et Patrice Miran (avec 12,92%) forment enfin le carré en mesure de débattre pour le second tour. La maire sortante et son premier adjoint vont-ils fusionner leurs listes pour barrer la route à Régis Lebigre sur le chemin de la mairie? Après une mandature chahutée par les entourloupes politiciennes et des projets malmenés, les discussions s’annoncent animées. Vallauris-Golfe-Juan Michelle Salucki (LR), comme en 2014, a viré en tête de ce premier tour des élections municipales de Vallauris-Golfe-Juan. Avec 24,35% des suffrages exprimés, elle est talonnée par Kevin Luciano, avec 23,58% des voix. Deux autres candidats ont validé leur ticket pour le second tour: Jean-Noël Falcou, (Sans étiquette, soutenu par LREM) avec 19,94 % et Lionel Tivoli (RN), qui est distancé avec seulement 12,40 % des suffrages. Le second tour s’annonce donc animé dans la cité des Potiers, avec quatre candidats en lice pour remporter les élections. Dans les heures qui viennent des désistements ou des alliances sont-ils possibles? Valbonne Quatre candidats au premier tour. Quatre candidats potentiels pour le second. D’habitude, Valbonne choisit son maire du premier coup, cette fois, l’entre-deux-tours s’annonce passionnant… et tortueux. Dans une campagne fortement marquée par le dossier Open Sky, c'est Joseph Cesaro, soutenu par différentes associations farouchement opposées au projet, qui vire en tête avec 33,18%. Les anciens partenaires devenus adversaires, Christophe Etoré (29,29 %) et son prédécesseur dans le fauteuil de maire, Marc Daunis (25,76%), vont-ils se rabibocher pour ancrer la commune comme dernier bastion socialiste? La position du candidat Philippe Laigneil (soutenu par LR et UDI) et ses 11,77 % sont déterminants. Saint-Paul-de-Vence A Saint-Paul-de-Vence, Joseph Le Chapelain a laissé la bataille au pied des remparts. Jean-Pierre Camilla, premier adjoint sortant est arrivé largement en tête avec avec 38,21 % des voix. Il est suivi de Corinne Paolini avec 24,25 % des voix. Jean-Paul Faure est 3e avec 21,12 %. Au pied du podium, Christophe Issagare avec 16,42 % des voix. Corinne Paolini et Jean-Paul Faure peuvent-ils trouver un accord? Il faudrait mettre un mouchoir sur les petites crasses de la campagne. La Gaude Avec 47, 91 % des voix, Bruno Bettati est passé à 82 voix seulement d’être (ré)élu dès le premier tour. L’ancien maire Michel Meini à 12,58% seulement, un point devant le dernier, Michel Dessus. Les quatre têtes de liste de La Gaude se sont qualifiées pour le second tour, ce qui ouvre la possibilité d'une quadrangulaire. Mais seule Vanessa Siegel peut encore espérer faire de l’ombre au maire sortant. Sauf qu'elle est... 20 points derrière Bruno Bettati. THÉOULE-SUR-MER Ils ont une semaine pour se rabibocher… À eux deux, le maire sortant, Georges Botella, et la première adjointe sortante, Emmanuelle Cennamo, comptabilisent plus de 72%. Il est devant à deux voix (309 contre 307). Deux autres candidats ont passé le cap des 10 % et peuvent se présenter de nouveau au scrutin. Même si aucun candidat n’est propriétaire de ses voix, Emmanuel Blanc (15,88%) et Daniel Mansanti (11,65%) ont peut-être la clé du scrutin entre les mains...