"Allez, on fait tous coucou à Estrosi". Au coeur du QG d'Eric Ciotti à Nice juste après sa victoire au congrès LR

Car, si les militants avaient bien senti que le vent tournait dans le sens de leur champion et qu’ils faisaient plus qu’espérer au second tour, cette première place leur a fait l’effet d’un électrochoc. Symphonie de rires nerveux et larmes de joie.

"C’est un truc dingue, un truc de dingue!"

Tout "émotionné", Auguste Vérola, le fidèle compagnon de route du député azuréen qualifié, en perd presque ses mots: "Ah mais, c’est bien! Quel plaisir, c’était tellement tendu, enfin à Nice vous avez compris, ça permet de se libérer, c’est très bien".

Enfourchant son vélo, le vice-président du conseil départemental enquille: "Mais si Eric ne gagne pas il jouera le jeu, il faudrait que les autres en fasse autant si c’est lui qui l’emporte samedi... Il est sérieux, avec lui je n’ai connu que des hauts, Eric, c’est une valeur sûre".

En détalant, il lance, larmes aux yeux: "Je file à Acropolis, voir mes petits seniors pour leur annoncer la bonne nouvelle". Devant la permanence, une proche du Questeur de l’Assemblée, agite les bras, hilare: "Allez on fait tous coucou aux caméras [de vidéosurveillance de la Ville, NDLR], on fait tous coucou à Estrosi". À ses côtés, une membre de son cabinet exulte en faisant les 100 pas: "Mais c’est un truc de dingue, un truc de dingue!"

"La victoire de la ligne claire du parti"