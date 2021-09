Alexandra Valetta-Ardisson: "Emmanuel Macron n’est pas un président-candidat"

La tempête Alex dans la Roya, un an après

"Les choses avancent. Une route est aujourd’hui praticable pour aller de l’Italie jusqu’à Tende. Les gros points noirs qui demeurent sont l’accès à Casterino et le tunnel de Tende. L’État et les collectivités ont été très présents. Les assurances ont bien joué le jeu aussi. 95 % des dossiers ont été résolus et financés."

Les crédits promis par l’État

"Une première partie est arrivée. Côté Roya, de nombreux maires ont dit combien ils étaient satisfaits d’avoir obtenu près de 10 millions d’euros de la part de l’Etat. Les 20 millions de dotation de solidarité annoncés par le chef de l’État ont été attribués aux communes de la Roya en fonction des dégâts subis. Et l’Europe a alloué plus de 22 millions d’euros qui seront débloqués au fur et à mesure que les projets seront mis en œuvre."

Emmanuel Macron déjà en campagne?

"Non. Il est sur tous les fronts depuis le début de son mandat. On ne peut pas lui reprocher d’être extrêmement présent. Nous avons eu la crise des « gilets jaunes », la Covid, la tempête Alex. Emmanuel Macron n’est pas un président-candidat."

La proximité entre Christian Estrosi et Emmanuel Macron

"Christian Estrosi est un excellent maire qui place l’intérêt de Nice et des Niçois au-delà de toute ambition personnelle. On voit émerger un vrai courant d’élus locaux qui soutiennent le Président."

Réécoutez Émotion à la Une avec Alexandra Valetta-Ardisson sur www.radioemotion.fr

Radio Emotion, sur 105.3 (Nice-Cannes) et 100.5 (Monaco-Menton)