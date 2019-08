Albert Croesi : "La classe moyenne ne peut plus vivre à Monaco"

Il y a le Monaco des riches. Il y a aussi le Monaco des gens "normaux". Des hommes et des femmes qui n’ont pas, pour la majorité, la nationalité monégasque mais qui vivent en Principauté, soit parce qu’ils y sont nés et qu’ils y gagnent leur vie, soit parce que le hasard de la vie les y a conduits il y a fort longtemps, soit parce qu’ils y vieillissent après une vie entière de travail.

Albert Croesi, conseiller interministériel auprès du Ministre d’État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers, rencontre ces personnes, souvent résidentes dans l’un des 2.428 logements sous la loi n° 1235 qui modère le montant des loyers.

Selon lui, les conditions de logements sont parfois inacceptables tant les appartements et les parties communes ne sont pas entretenus. Il tire la sonnette d’alarme.

Sur le terrain, vous rencontrez nombreux de vos compatriotes mais aussi des résidents qui sont, en grande partie, des Enfants du Pays. Le logement est-il une préoccupation toujours plus grande?

"Oui, le logement à Monaco est un problème et il le sera de plus en plus. Si le Plan National pour le Logement est en marche et si les Monégasques seront à court terme très convenablement logés, il n’en demeure pas moins vrai que les non nationaux éprouvent et éprouveront de plus en plus de difficultés pour se loger en Principauté.

Même la "classe moyenne" ne peut plus vivre à Monaco. C’est une réalité. Or, il serait regrettable que ce pays se divise en deux seules catégories de population: les Monégasques et les millionnaires. 35.000 résidents à Monaco, cela ne peut être 35.000 fortunés.

Un pays, c’est une mixité et je pense qu’il serait préférable que Monaco puisse continuer à accueillir toutes les classes sociales. Or, je rencontre de plus en plus de personnes qui me disent être contraintes de partir faute de moyens financiers pour se loger."

Beaucoup?

"J’en reçois trop."

"Le logement

à Monaco est un problème et il le sera de plus en plus"

Quel regard portez-vous sur les appartements sous loi 1235 ?

"Concernant les appartements sous loi du secteur privé, c’est-à-dire réservés aux Enfants du Pays ou à des personnes ayant plus de 40 ans de résidence en Principauté, à l’invitation de certaines d’entre elles qui y logent, je suis allé visiter leur appartement.

Plusieurs sont en effet dans des états pitoyables. Pourtant, les propriétaires ne les rénovent pas. Au changement de locataires, les propriétaires sont contraints d’effectuer une mise aux normes, et cela est fait, mais pas plus.

Les loyers qu’il leur est permis de facturer sont trop faibles et il leur faudrait, disent-ils, des décennies pour récupérer les sommes investies.

On peut les comprendre. Les propriétaires de ces appartements ne sont pas tous de riches familles monégasques et certains n’ont que ces revenus locatifs pour améliorer leur ordinaire.

L’État de son côté, et c’est parfaitement compréhensible, s’il rénove le mieux possible les appartements sous loi dont il est propriétaire (355 logements sous la loi 1235 sont propriétés de l’État, ndlr.), ne peut pas tout faire.

Il serait incongru de prétendre qu’il doit investir dans des immeubles dont il n’est pas propriétaire. À présent, comprendre les deux parties n’exclut pas qu’il faille trouver des solutions pour que les choses s’améliorent."