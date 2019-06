Agnès Thill, farouche opposante à la PMA, exclue d'En Marche après des dérapages en série

Déjà rappelée à l'ordre, l'élue de l'Oise, 55 ans, n'a cette fois-ci pas échappé à la sentence ultime de la commission des conflits du parti présidentiel, que réclamaient plusieurs membres du gouvernement, de la majorité parlementaire et des associations LGBT.

"Ces propos sont préjudiciables à la cohésion du mouvement et nuisent à son image", a estimé la commission qui, en février, n'avait adressé qu'une simple "mise en garde" à celle qui voulait incarner une "voix dissonante" au sein de la majorité sur la PMA (procréation médicalement assistée).

"La procédure est scandaleuse (...) Il n'y a rien dans ce dossier qui justifie de mon exclusion. Cela s'appelle un délit d'opinion que je contesterai", a réagi dans les couloirs du Palais Bourbon Mme Thill, jugeant l'attitude de son mouvement "sectaire".

>>RELIRE. Une députée LREM estime que l'extension de la PMA "favoriserait l'éclosion d'écoles coraniques"

Son avocat Me Richard Sebban avait évoqué mardi la possibilité d'engager "une saisine du tribunal de grande instance pour demander sa réintégration" en cas d'exclusion, après l'audition de sa cliente par la commission pendant près de deux heures mardi.

"C'est uniquement mes pensées différentes sur la PMA pour toutes qui valent mon exclusion. Et que l'on ne vienne pas me dire: +Non c'est la façon dont vous le dites+", estime l'ancienne directrice d'école qui tire à boulets rouges depuis des mois sur l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules, une promesse du candidat Macron.

Le projet de révision des lois de bioéthique, qui inclut la PMA pour toutes, doit être présenté en Conseil des ministres en juillet puis examiné par le Parlement fin septembre. Et ce, avec une "liberté de vote" pour les "marcheurs", a promis le délégué général de LREM Stanislas Guerini.

Pas de "police de la pensée"