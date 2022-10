Affaire Lola: Éric Ciotti annonce qu’il n’ira pas à l’hommage prévu samedi à Nice

Après qu’il a été découvert que la principale suspecte faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La droite et l’extrême droite se sont engouffré dans la brèche pour s’en prendre au "laxisme" du gouvernement en matière d’immigration.

"A minima 500 places de plus"

Vendredi, le député Eric Ciotti, s’est invité au Centre de rétention administrative (CRA) de Nice. Le but, illustrer sa demande d’augmenter la capacité de ces établissements où sont enfermés les étrangers auxquels l’administration ne reconnaît pas le droit de séjourner sur le territoire français et a décidé de procéder à leur éloignement forcé.

A Nice, le seul des Alpes-Maritimes, la capacité est de 35 "retenus". En France, elle est de 1.870 places, selon le député, qui en souhaite plus. "On l’a vu, avec cette tragédie, aujourd’hui, la plupart des étrangers qui font l’objet de quitter le territoire français ne sont pas éloignés vers leur pays d’orgine. Pour moi, le meilleur moyen d’améliorer le taux d’éloignement est de recourir au placement dans les CRA. Or, nous en manquons. Il faudrait a minima, à terme, 500 places en plus dans les CRA".

A l’heure actuelle, les personnes placées en priorité dans les CRA sont celles qui ont fait l’objet de condamnation. Et selon, la direction du CRA de Nice, seule une minorité sont en réalité "éloignés" vers leur pays d’origine: 25% à l’heure actuelle. Mais pour des raisons contre lesquelles les l’augmentation du nombre de place ne changera rien: l’administration Française doit prouver que les origines du retenu (qui n’ont que rarement des papiers d’identité) ou argumenter, mais aussi obtenir l’accord du consulat. Ce qui n’arrive pas si souvent.

Pas de "récupération partisane"