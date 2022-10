Accusé par les Verts en conseil métropolitain, Éric Ciotti est défendu par... Christian Estrosi

La Métropole a (parfois) un incroyable talent. La surprise est venue au bout d’un peu plus cinq heures de conseil, jeudi dernier…

Le dossier qui arrive, c’est le bilan des actions menées pour redresser les vallées après la tempête Alex. La cheffe de l’opposition écologiste Juliette Chesnel attaque: "Le bilan est lourd, très lourd. Mais la nature n’est pas seule responsable de ce qui est arrivé. Après ce drame, on aurait pu croire que tout serait fait pour que rien de similaire ne puisse jamais se reproduire. Hélas, tout le monde n’a pas compris la leçon. Il y a encore des décideurs politiques qui, soutenus par certains membres de cette assemblée, croient qu’il est possible de bâtir sans conséquence dans le lit d’un fleuve."

"C’est insensé, c’est un délire"

Dans le viseur de l’écologiste: "Aujourd’hui, alors que tout se reconstruit petit à petit, certains projettent déjà la création d’un bassin artificiel de 4.000m2 dans le lit de la Vésubie [un stade d’eaux vives ouvert à la baignade et aux sports nautiques, NDLR]. Il pourra accueillir jusqu’à 45.000 visiteurs! 45.000! C’est plus qu’à l’Allianz Riviera". Elle tire la sonnette d’alarme: "C’est insensé, c’est un délire, je n’ai pas de mot pour qualifier cette irresponsabilité. Ce sont ceux-là mêmes, prophètes de la sécurité sur tous les plateaux télé, qui osent imaginer un projet aussi fou, aussi dangereux pour les habitants de la Vallée". Elle "compte sur l’assemblée métropolitaine pour empêcher cette folie de se réaliser".

"Je ne peux vous laisser accuser…"

Christian Estrosi écoute, fronce les sourcils: "Nous n’avons pas été sollicités et je doute que les services de l’État donnent leur accord si c’est sur un lieu exposé".

Il n’apprécie pas: "lancer des accusations en l’air sans dire qui est à l’origine de tel ou tel projet, ça laisse tout entendre. C’est grave. Ou on dit clairement, ou on ne dit pas". Et il la somme de parler: "Allez-y".

Oups! Juliette Chesnel se rend compte qu’elle a sauté une phrase de son intervention. La phrase, c’était: "Le projet de M. Ciotti est un projet de l’insécurité", reprend-elle.

Un souffle passe dans l’assemblée. On entend "oh", "ah ça change tout"…

"On pourrait penser que mes relations avec la personnalité politique que vous venez de citer sont telles que je laisse dire Mme Chesnel, sermonne le maire de Nice. Mais je ne peux vous laisser accuser dans notre assemblée quelqu’un qui n’y siège pas et qui ne peut pas se défendre sur la simple base d’un article que vous avez lu. M. Ciotti ne se lancerait pas sans mener des études sérieuses. Je vous demande de retirer ce que vous avez dit".