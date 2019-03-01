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      Accord d'association entre l'Europe et Monaco : "A l'Europe de montrer quelques concessions", selon Jean-Louis Grinda

      PAR Thomas Michel Mis à jour le 01/03/2019 à 08:06 Publié le 01/03/2019 à 08:04
      Mis à jour le 01/03/2019 à 08:06 Publié le 01/03/2019 à 08:04
      "Les élections nationales n’étaient pas un référendum pour l’Europe", estime Grinda en réponse à sa position "pro-Bruxelles" évoquée par Stéphane Valeri.

      "Les élections nationales n’étaient pas un référendum pour l’Europe", estime Grinda en réponse à sa position "pro-Bruxelles" évoquée par Stéphane Valeri. Photo archives J.-F. Ottonello

      Accord d'association entre l'Europe et Monaco : "A l'Europe de montrer quelques concessions", selon Jean-Louis Grinda

      Par Thomas Michel Le 01/03 à 08h04 MàJ 01/03 à 08h06

      Une semaine après l’annonce de l’avancée des négociations vers un futur accord d’association entre Monaco et l’Europe, l'élu monégasque, Jean-Louis Grinda, salue une "double bonne nouvelle" et se veut confiant

      Pour faire écho à la dernière campagne pour les élections nationales, ce n’est pas depuis un bus de la place d’Armes mais bien depuis le terminal d’un aéroport, à Rome, que Jean-Louis Grinda (Union monégasque) a réagi, ce jeudi, "aux progrès" salués conjointement par le prince Albert II et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans l’avancement des négociations en vue d’un accord d’association entre…

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