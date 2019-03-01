Accord d'association entre l'Europe et Monaco : "A l'Europe de montrer quelques concessions", selon Jean-Louis Grinda

Pour faire écho à la dernière campagne pour les élections nationales, ce n’est pas depuis un bus de la place d’Armes mais bien depuis le terminal d’un aéroport, à Rome, que Jean-Louis Grinda (Union monégasque) a réagi, ce jeudi,
"aux progrès" salués conjointement par le prince Albert II et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans l’avancement des négociations en vue d’un accord d’association entre…
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