Négociations avec l’Union européenne: Monaco explique ses spécificités

À peine trois jours pour appréhender les spécificités d’une Cité-état à nul autre pareil dans le monde : une Principauté de 2 km² enclavée dans la France - avec qui les relations sont régies par des accords de longue date -, fort d’une communauté de 9 686 nationaux et de 39 050 résidents. Un pays vers lequel convergent quotidiennement 50 000 salariés, où le mètre carré demeure le plus cher au monde, où le modèle social se veut protecteur pour la communauté locale.

Vaste défi, donc, pour ces 27 diplomates représentant les États membres de l’Union Européenne (des membres de l’Association européenne de libre-échange, un groupe de travail du Conseil de l’UE) qui ont achevé, ce vendredi, leur visite en territoire monégasque. En charge de suivre l’avancée des négociations entre la Commission européenne et Monaco pour la conclusion d’un accord d’association avec l’Union Européenne, ceux-ci ont échangé avec les plus hautes institutions du pays - dont les membres du Palais princier, du gouvernement princier et du Conseil national - et ont rencontré divers acteurs socio-économiques.

"Il subsiste des clichés"

"Il subsiste tout un tas de clichés sur Monaco, reconnaît le conseiller Borja Cortés-Bretón Brinkmann, représentant permanent de l’Espagne auprès de l’UE, pas encore en poste lors des précédents voyages à Monaco, en 2013 et 2018. Les rencontres étaient très ciblées. Les mots ‘‘spécificités’’, ‘‘singularité’’ et ‘‘pacte social’’ sont ressortis."

"Trois jours à Monaco sont plus utiles que des heures et des heures de réunion où l’on essaye de convaincre nos interlocuteurs des spécificités de la Principauté, avoue Isabelle Costa, Haut commissaire aux Affaires européennes pour Monaco. En passant devant une agence immobilière, ils ont vu le prix des loyers et d’achat d’appartements. Ils ont constaté la porosité de nos frontières. Ils ont aussi pu mesurer la réalité du secteur industriel en visitant les entreprises Asepta et Conti, de cette force de travail qui vient chaque jour à Monaco."

"Des solutions créatives"

Pour les autorités de la Principauté, l’enjeu est immense : présenter les réalités locales pour convaincre leurs interlocuteurs européens de leur octroyer des dérogations dans cet accord qui - s’il est signé - lui ouvrirait les portes du marché intérieur européen. Les fameuses lignes rouges fixées par le prince Albert II et âprement défendues.

Pierre Dartout, ministre d’État, l’a rappelé à ses invités au travers d’une anaphore: "Il est de notre devoir de garantir la stabilité de notre modèle économique et social, indispensable à l’existence de Monaco. Il est de notre devoir de garantir que la communauté nationale monégasque puisse continuer à vivre et à travailler dans son propre pays. Il est de notre devoir de garantir un haut niveau de sécurité aux personnes qui vivent et travaillent à Monaco."

Mais ces lignes rouges, personne ne le remet en cause, ne sont guère compatibles avec les quatre libertés de circulation de l’UE : pour les personnes, les biens, les services et les capitaux. "Comme pour tout nouvel accord signé avec l’UE, il faudra trouver des solutions créatives qui n’ont pas de précédent. Jean-Claude Juncker déclarait un jour: ‘‘Monaco n’est pas une menace pour l’UE. L’UE ne doit pas être une menace pour Monaco’’", a insisté Pierre Dartout.

Ce dernier a assuré que son administration et sa diplomatie étaient mobilisées pour parvenir "à un accord équilibré" d’ici la fin de l’année, sous la présidence espagnole de l’UE. Cette dernière entend, en effet, boucler les négociations avant 2024 et les élections au Parlement européen qui repousseraient sine die les négociations et la conclusion d’un accord d’association. "S’il y a une volonté politique, c’est possible. Des efforts devront être faits des deux côtés pour trouver un juste milieu", répète Borja Cortés-Bretón Brinkmann.

"Confiant sur la question du logement"

Les négociations se sont accélérées cette année au rythme d’une session mensuelle à Bruxelles, aux côtés de Saint Marin et Andorre. "Elles ont vraiment progressé sur l’aspect technique de l’accord, assure Isabelle Costa. Concernant le dialogue politique, je participe ce mardi à un déjeuner avec Maros Sefcovic, le vice-président de la Commission européenne. C’est ici qu’on peut voir s’il y a un espace pour faire des concessions de part et d’autre. On est assez confiant sur la question du logement, le fait qu’il y ait un secteur domanial, un secteur protégé. On a, aussi, fait des propositions sur le régime d’autorisation des activités économiques et sur d’autres points pour trouver des compromis. Dans une négociation, c’est normal que les points les plus difficiles se règlent à la fin."

A l’issue de cette rencontre, les élus du Conseil national ont publié un communiqué révélant avoir "proposé aux diplomates européens d’envisager un accord multi-sectoriels pour faciliter le libre échange et la circulation de marchandises entre Monaco et l’Union Européenne, sans pour autant bouleverser les équilibres de notre modèle".