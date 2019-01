A un an des élections municipales, votre maire se représentera-t-il en 2020?

ILs ne se représenteront pas

Michel Isnard, Gorbio. "Mes deux maîtresses, ma femme et la peinture me réclament", a annoncé Michel Isnard, lorsqu’il a présenté ses vœux à la population gorbarine. Et de poursuivre: "Sachant déjà qu’ils n’auront plus à m’affronter, certains s’y voient déjà… Mais pour vendre la peau de l’ours… il faut déjà l’avoir trouvée…". Une chose est sûre, Michel Isnard ne sera pas candidat en 2020.

Damien Bagaria, Tourrettes-sur-Loup. "J’aurai 72 ans à la fin de cette année. Il me reste quelques années à vivre. J’ai envie de mon jardin, de ma famille, de ma passion de l’histoire. Je ne m’ennuierai pas. Quand j’ai quitté l’armée, je me suis préparé psychologiquement à tourner la page et à faire autre chose. Et je n’ai jamais eu de nostalgie. Et là ce sera pareil. Je garderai un excellent souvenir de mon équipe, des agents de la commune." Parfois, il faut savoir prendre du temps pour soi.

Jean-Marc Aubert, Thiéry. " Il est temps de passer la main, après quarante-six ans de mandat dont vingt-six de premier magistrat. Je forme le vœu le plus fort et le plus sincère, qu’une équipe volontaire, conquérante et sérieuse, puisse se former autour d’une ou d’un leader, capable de rassembler, d’unir et de motiver, afin de poursuivre ce que mon équipe et moi aurons laissé comme base de départ pour une nouvelle vie de notre belle commune. " Après tant d'années...