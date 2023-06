Il n'en existe aucun, des élus alertent sur le manque de collège public à Roquebrune-Cap-Martin

C’est une réalité qui fait bondir Sabine Vandepitte et Gilbert Furlan, les deux élus du groupe d’opposition "Cap Rocabruna".

À Roquebrune-Cap-Martin, ville de 13.000 habitants, il n’existe aucun collège public. C’est d’ailleurs la seule commune des Alpes-Maritimes de cette taille-là à ne pas bénéficier d’un tel équipement.

Seules options pour les parents: inscrire leurs enfants au sein de l’institution Saint-Joseph, un établissement privé sous contrat avec l’État qui enseigne de la primaire au lycée, ou les voir se faire affecter dans l’un des collèges publics limitrophes, à Menton ou à Beausoleil.

"Pendant un temps, la Principauté de Monaco a aussi pas mal absorbé d’enfants roquebrunois mais elle est en train de verrouiller un peu les arrivées extérieures ces derniers temps car, eux aussi, ont des familles...", glisse Gilbert Furlan.

Depuis les dernières élections municipales, les deux élus n’ont eu de cesse de remettre ce sujet sur le devant de la table. Lors de la campagne, en conseil municipal… En vain.

Les collèges alentour bientôt saturés?

"Monsieur le Maire s’était rallié à un moment à notre demande. On a eu des réunions en mairie il y a un an, et puis plus rien…", relatent-ils. Au-delà du "libre choix pour les parents", c’est la probable saturation à venir des collèges du bassin mentonnais qui inquiète les deux élus.

"À Saint-Joseph, on est déjà à 37 élèves par classes au collège, et environ 150 élèves sont refusés à l’entrée en sixième, car c’est un établissement privé, donc il y a un tri. À Menton, les deux collèges publics sont facilement à plus de 100 nouveaux élèves chacun…", énumère Gilbert Furlan - (contacté, le rectorat de Nice n’a pas répondu à nos sollicitations pour confirmer ces chiffres, N.D.L.R.).

"On se dirige vers un vrai problème, insistent les élus. D’autant plus que dans les années à venir, ce ne sont pas moins de 1.000 logements qui vont être livrés sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin, avec l’écoquartier de la base aérienne 943 et le programme Carnolès Campagne notamment. Donc un afflux de familles."

Le bassin mentonnais, grand absent du Plan collège 2028

En janvier dernier, la publication du Plan collège 2028 du Département n’a fait qu’accentuer leurs craintes. "Aucune mention de Roquebrune-Cap-Martin, rien. Pourtant, notre maire est tout de même conseiller départemental… D’ailleurs, c’est tout l’Est des Alpes-Maritimes qui est oublié dans ce plan", déplorent Sabine Vandepitte et Gilbert Furlan.

Dans la foulée, ils décident d’écrire directement au président du Département, Charles-Ange Ginésy. Deux autres élues de l’opposition, les conseillères municipales indépendantes Roselyne Barrois et Chantal Rigal, se joignent à leur démarche. Le courrier est resté sans réponse à ce jour.

Sollicité, le Département n’a pas répondu à nos questions. Contactée, la Ville de Roquebrune-Cap-Martin indique, elle, que le maire Patrick Césari évoquera ce sujet lors du prochain conseil municipal, le 27 juin.

Patience donc… "Il en faudra, puisqu’avec ce Plan collège nous sommes déjà en 2028. Et un collège, ça ne sort pas de terre en un claquement de doigts… regrettent Sabine Vandepitte et Gilbert Furlan. Au fait, on vous rappelle qu’il n’y a pas de crèche non plus?"