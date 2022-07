A quoi va ressembler le nouvel ensemble immobilier de l'Esplanade des pêcheurs à Monaco?

La nouvelle mouture du projet

Le nouveau programme sera de moindre ampleur par rapport à celui initialement envisagé, conformément au "souhait du souverain", a rappelé le Ministre d’État, Pierre Dartout.

23 logements domaniaux

Mais que prévoit-il ? Tout d’abord, un point essentiel qui ne figurait pas dans le projet initial : la construction d’un immeuble – à l’emplacement de l’ancien Yacht-club – destiné à des commerces et 23 logements domaniaux d’une superficie d’environ 3.100 m², loggias comprises.

Des logements pour lesquels le gouvernement a confirmé qu’ils "répondront, sur le plan des surfaces et de leur équipement, aux dispositions de la dernière version du programme détaillé des logements domaniaux réalisés par l’État dans le cadre du Plan national pour le logement des Monégasques".

Des logements privés

Ce nouvel ensemble comprendra aussi un immeuble privé de 18.100m² sur l’esplanade, dont le deuxième étage (soit 1 870m²) sera remis en dation à l’État.

"On parle là de plus de 100 millions d’euros de contreparties si l’État vend ces appartements", a estimé Stéphane Valeri, président du Conseil national. Ainsi que des locaux (d’environ 1.550m² de surface) pour le relogement des professionnels du port et de la police maritime.

Un musée d’archéologie sous-marine

Le site accueillera bien un musée, "de dimension très légèrement réduite", précise le projet de loi. Cet espace, dénommé « Centre de l’Homme et de la Mer » sera dédié à l’archéologie marine.

Il rassemblera, sur une surface d’environ 5.400 m² , les collections de l’archéologue sous-marin Franck Goddio, une unité scientifique et de recherches, ainsi que divers pôles d’activités scientifiques et pédagogiques, multimédia et à vocation culturelle.

Divers équipements

Sont également prévus : des jardins publics (2.000m²), une liaison mécanique entre le projet et "les jardins se trouvant sur la partie haute de la Porte Neuve" et un ensemble de parkings de 182 places pour lesquels le Conseil national a soulevé un point logistique.

"Les places de parking dédiées aux logements domaniaux ne pourraient pas être occupées par les locataires durant la période des Grands Prix, les emplacements étant alors réquisitionnés pour le stockage des pneumatiques, a expliqué Brigitte Boccone-Pagès. Le gouvernement a proposé que les locataires puissent, durant la période d’indisponibilité, garer leurs véhicules gratuitement au sein du parking de la Digue." Une solution plus pérenne est souhaitée.