A Nice, la famille Les Républicains unie contre les macronistes

"Cela faisait longtemps qu’on ne s’était pas retrouvés", souligne d’emblée le maire d’Antibes, Jean Leonetti, face à une salle comble. La salle Laure-Ecard, dans le quartier Saint-Roch à Nice. "Au cœur de la circonscription d’Eric Ciotti", fait remarquer celle qui fut sa directrice de campagne lors du dernier congrès Les Républicains, la députée Alexandra Borchio-Fontimp. Ce n’est évidemment pas un hasard.

"Alors oui, nous sommes là et pas ailleurs, assume Eric Ciotti. Nous avons laissé les macronistes entre eux pour ce qui n’est qu’une vaste opération de communication électorale", poursuit-il. "Car aujourd’hui Nice ne reçoit pas le président Macron, estime le député de la 1re circonscription, mais le candidat Macron." Et comme le coup d’envoi à la course présidentielle est ainsi donné, Les Républicains des Alpes-Maritimes ont donc décidé de faire front.

Toute "la famille" LR est réunie pour l’occasion. Parlementaires en tête. On craint un instant la défaillance de David Lisnard, mais le maire de Cannes fait "une entrée en star". Simple retard. Michèle Tabarot, la maire du Cannet et secrétaire départementale des Républicains dans les Alpes-Maritimes, elle, est bien absente, même si son frère, le sénateur Philippe Tabarot, occupe son siège. La voici très vite excusée par Eric Ciotti. "Elle est légèrement souffrante depuis ce matin et par les temps qui courent elle ne voulait pas prendre de risque."

Pas de défaillance, donc au sein de la "famille" LR. Bien que le maire d’Antibes se méfie de ce terme. "Parce qu’il y a toujours dans une famille un lointain cousin qui vous fait des misères. Ça vient de se passer, mais ce n’est pas grave." Allusion à peine voilée au maire de Nice, Christian Estrosi, qui a rejoint le parti Horizon d’Édouard Philippe. Sans le nommer voici l’hôte du Président qualifié de "variant permanent, pas forcément plus dangereux et en tout cas pas contagieux", par Jean Leonetti.

À moins qu’il ne s’agisse du "président macroniste de notre région". Cette fois c’est Eric Ciotti qui fustige Renaud Muselier et ses "petits arrangements politiciens avec Macron dont Philippe Tabarot a fait les frais".

Les élus locaux qui ont fait défection en prennent pour leur grade. Emmanuel Macron aussi. Ce "monarque" au "chemin pavé de décors de Potemkine" pour tenter d’en faire oublier le terrible bilan.

Pour Eric Ciotti et les élus LR azuréens réunis derrière lui, il est temps de lui signifier "la fin du bail". Pour cela il ne reste "que 90 jours" et Les Républicains n’entendaient pas en perdre un. En tout cas pas celui-là!