A Monaco, une prime de 1.000€ sera versée à tous les agents de l'Etat mobilisés sur la crise du coronavirus

La décision est toute fraîche. Elle a été prise mardi. "Le Prince nous a demandé de travailler sur le principe d'une prime exceptionnelle qui serait versée à tous les agents des services publics qui sont totalement mobilisés sur la crise du coronavirus. Ce sera une prime d'un montant de 1.000€."

Le Ministre d'Etat Serge Telle, toujours confiné chez lui après avoir été testé positif au coronavirus lundi 16 mars, a fait cette annonce à Monaco-Matin ce mercredi après-midi.

Pour l'instant, on ne sait pas encore précisément quels agents pourront prétendre au versement de cette prime. Il semble évident que les personnels soignants seront les premiers concernés, comme probablement une bonne partie des services de secours de la Principauté.

"la manifestation de la gratitude de l'Etat"

"Le périmètre et les modalités de cette prime exceptionnelle ne sont pas arrêtés, poursuit le chef du gouvernement princier. Mais le principe est acté. Et c'est un bon principe: cette prime représentera, à l'issue de cette crise, la manifestation de la gratitude de l'Etat envers tous ceux qui se seront mobilisés sans compter dans la gestion et les réponses aux conséquences de l'épidémie."

Les détails seront discutés avec le Conseil national, lors des réunions du Comité de suivi qui sera instauré par une Ordonnance souveraine ce vendredi 27 mars, et dont la première se tiendra lundi 30 mars.

"Lorsque cette crise sanitaire sera derrière nous, je serai très heureux de verser cette prime à tous les agents publics qui se seront mobilisés 24h/24", ajoute Serge Telle.