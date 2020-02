A deux semaines du premier tour des élections municipales, la campagne donne la nausée à Beausoleil

Comme bon nombre de maires sortants, Gérard Spinelli use du clavier pour argumenter son bilan, thème par thème. Avec réalisations à l’appui.

Tout y passe: gestion des finances, action sociale, vie associative et locale, cadre de vie et environnement, sécurité, réalisation des équipements structurants. Avec, systématiquement, cette phrase pour clore un post: «Ces actions ont été mises en œuvre sans aucune augmentation des impôts et en diminuant fortement la dette de la commune.» Le programme et la liste suivront dans les prochains jours.

Dans le camp adverse, forcément, Stéphane Manfredi s’attelle à déconstruire ce bilan et à distiller ses propositions. Par de longues vidéos, d’abord, entourés de ses fidèles colistiers. Lesquels sont, chaque jour, présentés personnellement sur le réseau social. Stéphane Manfredi invite même les citoyens à lui faire parvenir des clichés «de tout ce qui ne va pas dans vos quartiers»: propreté, encombrants, incivilité, lieux ou mobilier urbain.

Bref, chacun des deux candidats est dans son rôle.

Dans leur opposition virtuelle, les deux protagonistes de cette élection peuvent compter sur leurs proches, colistiers et sympathisants - au moins pour les plus connectés - qui s’en donnent à cœur joie. Commentant et démontant sans cesse les assertions du camp adverse. Dans ce contexte virtuel parfois malsain - lequel devrait s’apaiser une fois que les urnes auront parlé -, on retrouve des comptes anonymes. Des individus qui agissent dans l’ombre et dont on ignore la réelle identité. Des sortes de «corbeau» 2.0 qui volent dans les plumes.

À Beausoleil, deux sont particulièrement actifs et prêchent clairement pour la paroisse de l’ancien curé du diocèse de Monaco, Stéphane Manfredi. «Monté Cristo», actif depuis un bon mois, use d’un ton ironique et caustique pour dézinguer Gérard Spinelli. Dans sa présentation en ligne, il s’affiche comme un «lanceur d’alerte et de vérités, opposant à la clique Spinelli et aux personnes gravitant autour». Même ton, même codes pour le compte «Pierre Alberti» (2), actif depuis novembre 2018, lequel semble très au fait des rouages communaux et qui n’hésite pas à haranguer le maire sortant sur ses actions, argumentaire à l’appui. «Ma philosophie, au départ, était d’apporter une voix critique sur la politique de Gérard Spinelli. J’ai voulu aussi apporter une information aux Beausoleillois sur l’alternative possible, écrit-il. Il n’est pas question d’arrêter de critiquer. C’est le débat démocratique.»

Le camp Spinelli pointe du doigt ces présumés faux comptes. «Ils ont été créés par M. Manfredi et ses proches, qui sont pour la plupart des gens n’ayant aucun lien avec Beausoleil, et diffusent de fausses informations. J’ai demandé à notre équipe de ne pas utiliser les mêmes procédés car je suis convaincu que ces méthodes sont contre-productives», argumente-t-il.

Reste désormais à savoir si l’activité en ligne, de quelque nature qu’elle soit, peut faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

1- Cumul «amis»,«abonnés»,«abonnements».

2- Il réfute le terme «anonyme».