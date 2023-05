Le maire d'une petite commune azuréenne pointe ces gros propriétaires, dont Berlusconi, qui ne respectent pas les restrictions d'eau

Il jette un pavé dans la mare, même si elle est désormais peu remplie. Avec sa carrure de rugbyman, Emmanuel Delmotte pourrait aussi taper du poing sur la table. Mais le maire de Châteauneuf de Grasse, en colère, se sent néanmoins impuissant.

Alors que la plupart des résidents de sa commune ont réduit leur consommation d’eau et respecté les arrêtés préfectoraux dictés par la sécheresse à l’été 2022, il n’en est pas de même de certains "VIP" comme il les nomme, dont les imposants domaines ont plombé les efforts de tous, sur l’air d'"après nous, le déluge…"

De hautes personnalités d’Europe du Nord, ainsi que Silvio Berlusconi, qui ont établi résidence secondaire sur le territoire de ce village perché à l’ouest du département, souvent sur plus de 20 hectares de terrain.

Avec maison, piscine et parc paysager à arroser abondamment, évidemment. Et visiblement, ce club des 5, privilégié, n’a pas fermé le robinet, à l’heure où le village et ses maraîchers se mettaient au régime goutte à goutte.

"Les cinq gros bouffent tous nos efforts!"

D’après les chiffres qui ont été communiqués au maire en octobre dernier, ces cinq-là épuiseraient encore plus de 2.000 mètres cubes d’eau par semaine, "alors que la moyenne nationale s’établit à 120 mètres cubes par an pour un couple, et qu’on est déjà à 360 mètres cubes à Châteauneuf en raison du nombre élevé de résidence avec piscine, souligne Emmanuel Delmotte. Au niveau communal, on a tous fait des efforts, nos fontaines ont été mises à sec et on a stoppé l’arrosage du potager municipal en journée, en se relayant entre élus la nuit pour que nos enfants aient encore des légumes à la cantine. Mais ces gros-là bouffent tous ces efforts!"

Globalement, Châteauneuf a réussi à réduire sa consommation estivale de 10% à 15%, mais n’a pas atteint l’objectif assigné des 30% pour compenser la pénurie de pluie.

D’autant plus rageant que d’importants investissements ont été réalisés ces huit dernières années pour rénover et moderniser le réseau d’eau, avec à la clé une économie de 300 à 500.000m3 d’eau consommée sur la commune.

Le PV? Une goutte d’eau!

Photo A.Carini.

D’où l’ire du maire contre ses fameux VIP, lui qui aimerait (vœu pieux?) voir leur mentalité évoluer.

"Au fond, je n’ai rien contre ces gens-là, qui sont même des donateurs discrets lorsqu’il s’agit de rénover la cloche d’une église ou de financer un festival de musique, mais aujourd’hui, les gens sont exaspérés, et certains comportements, tolérés autrefois, ne sont plus supportables. Et ce qui vaut pour ma commune vaut sans doute pour certaines propriétés du cap d’Antibes ou de Super Cannes..."

Pour autant, Emmanuel Delmotte a renoncé à user de son pouvoir de police de l’eau.

"Infliger un PV de 1.500 euros à ces gens-là, qui vivent avec tant de moyens et dont le prix de l’eau au mètre cube est déjà surtaxé, ça ne rime à rien, même si on a toujours l’impression que la sanction ne vaut que pour les gens ordinaires..."

À défaut d’amende, l’édile joue la carte de la diplomatie, via le délégataire Suez. "Je l’ai chargé de contacter ces cinq propriétaires pour faire un audit à domicile et leur proposer des solutions techniques qui permettent de réduire leur consommation d’eau. Trois sur cinq se seraient montrés réceptifs."

Et Silvio Berlusconi, dont la fille séjournerait régulièrement dans le domaine familial? "Personnellement, je ne l’ai jamais rencontré, sourit d’un air entendu Emmanuel Delmotte. Il a déjà eu besoin des services de la mairie pour un permis, mais il n’est jamais venu en personne, c’était toujours une espèce de majordome.."

Pour cet élu "sans étiquette", ancien ingénieur agronome, ce comportement VIP "déplacé" n’est que la partie émergente d’une profonde crise climatique et sociale qui doit obliger citoyen et pouvoirs publics à repenser leur façon de consommer l’eau, qu’elle soit potable ou usée.

"Moi-même, j’essaie d’être exemplaire, je n’ai pas rempli ma piscine et j’ai limité l’arrosage de mes oliviers, et j’ai réussi à réduire ma consommation de 30%, même si j’ai mangé un peu moins de salades. Mais les trois prochaines années risquent d’être dramatiques, alors je regrette que certains citoyens ne se sentent pas concernés par un problème qui nous préoccupe tous."