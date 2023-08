5 millions d’euros de la métropole Nice Côte d’Azur pour combler la dette du Grand Prix de France de F1: la Métropole répond à la députée Christelle d’Intorni

Nouvel épisode dans la bataille de chiffonniers entre les ciottistes et les estrosistes.

Cette fois, c’est Christelle d’Intorni, députée LR de la 5e circonscription et conseillère métropolitaine, proche d’Eric Ciotti, qui a allumé la mèche il y a quelques jours. Elle a déposé un recours devant le tribunal administratif de Nice après que la Métropole Nice Côte d’Azur a voté le déblocage d’une aide de 5 millions d’euros pour renflouer la dette d’au moins 27 millions d’euros du Groupement d’intérêt public (GIP) qui gérait le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet de 2018 à 2022.

Jacques Richier, vice-président de la Métropole, a pris sa plus belle plume pour lui répondre.

Changement "d’avis... ou de posture"

Jacques Richier égratigne le changement "d’avis... ou de posture" de la parlementaire. Il indique que Christelle d’Intorni avait d’adopté en sa qualité de conseillère régionale "la création du Groupement d’intérêt public du Grand Prix de France du Castellet" en 2016. Quelques mois, plus tard, elle avait fait de même, en tant que conseillère métropolitaine lorsqu’il s’était agi d’approuver l’adhésion de la Métropole Nice Côte d’Azur à ce GIP.

"Vous avez, par la suite, adopté les budgets primitifs de la Métropole Nice Côte d’Azur des exercices 2017 et 2021, incluant la mise en œuvre des engagements financiers de la Métropole à l’égard du GIP du Castellet, poursuit le vice-président de la Métropole. L’intérêt métropolitain de ce projet, poursuivi dans le cadre d’une action des acteurs de notre région, vous apparaissait alors manifeste. En tout état de cause, il ne vous posait alors pas de problème."

Jacques Richier pointe également que la parlementaire omet "d’apporter la moindre précision sur les retombées économiques du Grand Prix de France du Castellet dont il apparaît, dans le cadre d’une étude indépendante menée par le cabinet In Extenso, qu’elles sont évaluées à 279 millions d'euros".

Et de conclure: "La délibération en question vise à permettre à la Métropole de verser par anticipation une avance qui contribuera directement à permettre le règlement des sommes restant dues à l’égard de tiers et, plus particulièrement, à l’égard d’entreprises de notre territoire qui ont pris part à ce projet dans le cadre de la commande publique associée. Je ne peux penser que vous estimiez opportun de placer ces entreprises en difficulté."