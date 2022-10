"5% des OQTF exécutées, c'est une faute de l'Etat": Eric Ciotti revient sur ses propos sur la mort de Lola

Eric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains, s'est dit mardi "totalement opposé" à un pacte avec le gouvernement, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui a exhorté Emmanuel Macron à passer un "accord politique" avec LR.

"Je suis bien sûr totalement opposé à un accord avec le gouvernement", a tranché le député des Alpes-Maritimes dans une interview à L'Opinion. "On ne s'allie pas avec un pouvoir qui aura autant abîmé la France." Des propos qu'il a répétés ce mardi matin sur RMC/BFMTV, dans la matinale d'Apolline de Malherbes.

"A l'Assemblée, nous ne pouvons que limiter les dégâts commis par le gouvernement actuel", avance Eric Ciotti, qui identifie Emmanuel Macron comme le premier adversaire de son parti.

"Nous ne pouvons laisser les Français avoir à effectuer un choix inquiétant entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen", a-t-il ajouté, agitant plusieurs fois l'épouvantail Sandrine Rousseau, qui finirait selon lui "ministre de la Police des mœurs" en cas d'accession de Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre.

"Le caractère dissuasif des OQTF est nul"

Revenant sur la mort de Lola, le député LR de la première circonscription des Alpes-Maritimes a tenu à se détacher des "polémiques inutiles" lancées par ses "adversaires politiques", notamment Eric Zemmour et Marine Le Pen.

"Racheter des noms de domaine, ça c'est de la récupération politique. De mon côté, je pointais simplement du doigt le fait que dans l'affaire Lola, l'Etat avait pris une décision (l'Obligation de quitter le territoire français, ndlr) et elle n'a pas été exécutée", a-t-il dit.

"Il y a une faute, quand on est parlementaire comme moi, cette question de la parole de l'Etat est primordiale. Les mots ont un sens (...) 100.000 peines de prison ferme non appliqués par an, ce n'est pas possible. Une OQTF aujourd'hui, c'est un courrier. Leur caractère dissuasif est nul, c'est pourquoi je souhaite rétablir le délit de séjour illégal."

Eric Ciotti a ensuite rappelé que seulement 5% des OQTF sont véritablement exécutées. "Quand Olivier Véran promet 100%, j'attends les chiffres. C'est irréaliste et irresponsable, et c'est prendre les Français pour des idiots. On ne peut pas faire appliquer ces décisions à 100%, mais entre 5% et 100%, il y a un juste milieu", a-t-il expliqué, déplorant le fait que sur un budget de l'immigration à 2 milliards d'euros, "169 millions d'euros seulement sont utilisés pour les expulsions".

En terme de délinquance des étrangers, "il faut que l'Etat prenne ses responsabilités" et "passe aux actes", a-t-il conclu.