La mairie de Monaco place 4 millions d'euros dans son bas de laine

Le budget 2023

Les élus ont profité de la séance de mercredi pour légèrement modifier le budget 2023 voté en décembre dernier. Les recettes s’avèrent notamment plus importantes que prévu. Elles affichent une hausse de 3,49%, soit près de trois millions d’euros. Les produits financiers (plus 80.000 euros), le droit de stationnement (plus 4.000 euros), ou encore les revenus liés à l’occupation de la voie publique (plus 455.000 euros) ou aux immeubles bâtis (plus 100.000 euros) participent entre autres à cette hausse.