"100 jours" d’Emmanuel Macron: ce qu'il faut retenir de la feuille de route du gouvernement pour relancer le quinquennat

"Travail, plein emploi, et réindustrialisation", "Transition écologique", "Renforcement des services publics", "Justice et l’ordre républicain". Telles sont les quatre thématiques retenues par la première ministre, Elisabeth Borne, au moment de dévoiler la feuille de route des "cent jours" voulue par Emmanuel Macron pour relancer son quinquennat.

"Une feuille de route pour répondre aux attentes des Français (...) où chaque décision que nous prenons doit améliorer le quotidien", a expliqué Elisabeth Borne ajoutant "vouloir renouer le dialogue avec les syndicats" après l’adoption chaotique de la réforme des retraites. Dialogue également avec les parlementaires: "Nous tendons la main à toutes les bonnes volontés. Nous souhaitons échanger le plus en amont possible sur chaque projet et bâtir des majorités avec toutes celles et ceux qui le souhaitent."

On fait le point.

Maintien du bouclier sur les prix de l'énergie

"Dans les prochains mois, nous allons maintenir les boucliers sur les prix de l’énergie et faire un point mi-juin sur l’efficacité du trimestre anti-inflation", a annoncé Elisabeth Borne, qui a vanté "des mesures fortes pour protéger les Français face à la flambée des prix de l’énergie et limiter l’impact de la hausse des prix des carburants".

Une action collective "pour agir sur les salaires"

"Le pouvoir d'achat est la priorité des Français", a affirmé Elisabeth Borne. Pour y répondre, elle entend démarrer une "action collective pour agir sur les salaires".

"Le gouvernement prend sa responsabilité avec une nouvelle revalorisation du Smic le 1er mai. Je souhaite que des négociations sur la revalorisation des grilles salariales s’engagent au plus vite dans les branches. Nous appelons les entreprises à offrir des possibilités d'évolution de carrière à leurs employés et assurer une production et une distribution plus juste des richesses. Le dispositif de partage des ressources entre salariés sera étendu à toutes les PME", a-t-elle ajouté.

Un projet de loi sera présenté à ce sujet au Parlement "dans les trois mois".

Un projet loi "industrie verte" d'ici mi-mai

La cheffe du gouvernement a promis une "planification écologique ambitieuse". Gestion des forêts, usage de l'eau, prévention des feux, etc..., font partie des sujets sur lequel se penchera le gouvernement pour agir contre le réchauffement climatique. "Les effets du dérèglement climatique inquiètent nos compatriotes. Les trois prochains mois seront l'occasion d'une accélération dans tous les secteurs et à tous les niveaux".

"Le projet de loi “industrie verte” nous permettra d’accélérer. Il sera présenté en conseil des ministres à la mi-mai et débattu au Parlement cet été", a annoncé Elisabeth Borne.

Pour les transports, "nous devons continuer à les décarboner et offrir des alternatives accessibles à la voiture thermique". Une offre de location de véhicules propres sera également lancée par l'Etat.

Une proposition de loi sur la santé d'ici le mois de juin

Autre priorité des Français: la santé. "Le Parlement débattra en juin de la proposition de loi sur la santé et les territoires", a évoqué la cheffe du gouvernement.

"Nous devons libérer du temps médical (…). D’ici fin 2024, l’Assurance-maladie financera le recrutement de 6.000 assistants médicaux supplémentaires", annonce Elisabeth Borne. "Ils seront donc 10.000 au total et libéreront du temps aux médecins dès la rentrée", a-t-elle ajouté. "2.000 places supplémentaires dans les instituts de formation en soins infirmiers seront proposées".

Le projet de loi sur l’immigration reporté à l’automne

La loi sur l'immigration, ce n'est pas pour tout de suite. Elisabeth Borne a annoncé que le projet de loi sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron ne serait finalement pas présenté dans l'immédiat, faute de majorité, repoussant à l'automne un hypothétique texte aux contours vagues. "Ce n'est pas le moment de diviser le pays", a-t-elle justifié.

Pour montrer que l'exécutif agit sur cette "priorité" sans attendre une loi, elle a annoncé la mobilisation "dès la semaine prochaine" de "150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes" pour faire "face à une pression migratoire accrue à la frontière italienne".